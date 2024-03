¿Cómo dijo?

Bigudí. del francés bigoudi. Es una lámina pequeña flexible, larga y estrecha, usada para ensortijar el cabello. Etimológicamente deriva del vocablo diminutivo bigotelle, elemento utilizado para enrollar el bigote. A su vez, bigote era un insulto para referirse a los normandos, que introdujeron la moda del mostacho. Estos pegaban el grito de “bi got”, que suena muy parecido al inglés by God (Por Dios). No obstante, en inglés la palabra bi got tenía un significado muy diferente que aludía a los fanáticos religiosos y racistas. Aunque el moldeado de cabellos ya se utilizaba en el antiguo Egipto, las “ondulaciones permanentes” en el cabello se aparecieron en la corte de Luis XIV, el rey Sol, de Francia. Primero se aplicaban al cabello de las pelucas que eran mojadas y enrolladas con palos cilíndricos que luego se llevaban a los hornos de las panaderías para el secado. Pero el verdadero inventor de la permanente es considerado Karl Ludwing Nessler, Charles Nessler, peluquero alemán que inventó este peinado en 1906.

