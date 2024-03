Óscar 2024: Emma Glamour

Sin dudas la ceremonia de los Óscar sigue dando que hablar. La protagonista de la noche fue Emma Stone, quien con su segunda estatuilla se ha metido a un selecto club de superestrellas. Pero ella también dejó su impronta en la red carpet siendo una de las principales referentes del look minimalista que se impuso en peinados y el maquillaje no make up con labios rosa nude y los smoky eyes.