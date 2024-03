Jorge Lozano H, empoderando a través del humor

“Estoy emocionado, estoy encantado porque he recibido muchos mensajes sobre todo de las mujeres que están allá en Asunción”, comenta Jorge Lozano H, en una charla para ABC Revista. El conferencista mexicano se apresta a llegar por primera vez a nuestro país el próximo 6 de abril para ofrecer su conferencia Estado civil: ingobernable en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

El camino de Jorge para empoderar a las mujeres comenzó hace casi una década trabajando como conferencista motivacional. Pero cuando empezó a incursionar en las redes sociales se encontró con muchas mujeres que buscaban una motivación específica.

“Me decían: ‘Jorge, yo no sé ni escoger los aguacates y quieren que escoja un buen hombre’. Yo les decía ‘mamacita, pues tienes que probar uno echado a perder para aprender”, señala.

Otras le escribían para consultar qué hacer cuando un hombre que no les contesta los mensajes en toda la semana, le busca los sábados a las 2 de la mañana.

“Y ahí es donde yo empecé a aconsejar a las mujeres diciendo ‘mamacita, ese no es un hombre, es un cucaracho’. Empecé a sacar estos términos. Yo les decía ‘¿qué es eso que en la semana te dejo en visto, pero el fin de semana te desvisto? ¡No, señor!’ Empecé a utilizar mi propio lenguaje y mi propia forma de aconsejar”, recuerda.

“De alguna manera las mujeres me empezaron a considerar como un hermano que les daba los truquitos que los hombres escondían y les daba estos consejos para sus relaciones. Desde entonces, gracias a Dios, he crecido muchísimo en redes sociales, he estado de gira por diferentes países, me he presentado en Londres, en París, en Berlín, en España, con la misma conferencia”, añade Jorge, mientras se encuentra girando por ciudades de Estados Unidos.

En casa de herrero…

Pero el repentino éxito y crecimiento que experimentó en su carrera casi amenazó su propia vida amorosa. “Mi carrera y mi matrimonio arrancaron casi juntos y para mí fue muy difícil. Imagínate yo dando consejos a las solteras para que encuentren un buen hombre y todo, pero con un matrimonio tan complicado. Precisamente en mi conferencia, en vivo, yo contesto una de las preguntas más difíciles que me hacen siempre ‘¿usted alguna vez ha sido un cucaracho?”.

Agrega que esa etapa de crisis matrimonial también lo llevó a conectarse mucho con su fe. “La diferencia que yo veo en mi carrera, entre lo que hacía antes y ahora, es que ahora tengo una especie de patrocinio. Yo le llamo un patrocinio divino, es que de verdad siento que Dios patrocina todo lo que hago, hay puertas que se me abren, oportunidades que me llegan no sé cómo”, comenta.

Añade que se siente “privilegiado y afortunado” por tener la fe presente en todas sus conferencias y en todo lo que hace. “Aunque no tiene nada que ver con religión, yo intento de salpicar un poquito de fe a la gente para que salgan también con esa parte nutrida”, acota.

Entretenimiento con mensaje

“Esta es una conferencia divertida, amena. La gente viene a reírse. No es como un conferencista que llega a regañarte. Esto es como un show motivacional, pero con comedia. Entonces la gente se la va a pasar muy bien”, anticipa.

También comenta que, en medio de la charla, hay una parte en la que abre el micrófono a la audiencia para que cuenten sus testimonios. “Si hay alguna que ha pasado por un divorcio, un mal amor, una mentira, traición o infidelidad, la gente levanta la mano y nos acercamos con un micrófono y lo sacan de su ronco pecho”, detalla.

En cuanto al nombre de la conferencia Estado civil: ingobernable, Jorge comenta que su intención es liberar a las asistentes de sus experiencias pasadas, de las etiquetas que traen cargando, de la falta de motivación y confianza.

“La filosofía de esta conferencia es ‘vienes a dejar el pasado atrás para que lo bueno pueda alcanzarte’. Esta es una conferencia liberadora, divertida, amena y sobre todo para compartirla”, remarca.

Comenta además que durante una de sus presentaciones en México, la que pidió la palabra fue la actriz Aracely Arámbula, expareja del cantante Luis Miguel. “Agarra el micrófono y dice ‘si yo pude superar al Rey cucaracho, ustedes pueden superar a cualquier muchacho’. Por eso yo disfruto esa parte de la conferencia, porque la gente puede sacar eso que trae guardado.

“Es como un grupo de soporte, un grupo de apoyo enorme, que es como una terapia colectiva. La gente sale renovada. Yo le digo a muchas ‘yo le garantizo que usted va a salir con la actitud como prueba de embarazo, positiva”, acota.

Detrás de todos los chistes y el humor que comparte con el público, Jorge reconoce que hay un trabajo muy arduo. “Yo todo lo que hago en redes sociales, así sea una historia de 15 segundos o una conferencia de dos horas, todo es un guion que he preparado cuidadosamente. Nada es improvisado, todo es planeado”, detalla.

Añade que la razón por la que todo se prepara con tanto foco es porque desean que “sea divertido”, pero que también “traiga mensaje”.

Comenta que muchos de estos guiones los escribe en los aviones, ya que está de gira la mayor parte del año. Y que si bien tiene un equipo muy grande de personas para la logística y producción de sus conferencias, videos y libros, él se encarga personalmente de toda la parte.

“Estar en la televisión, en las redes sociales y en las radios es solamente la puntita del iceberg. Realmente todo el trabajo se hace detrás de cámaras. Por eso yo invito a muchos jóvenes, que a veces ven a las personalidades de redes sociales y dicen ‘yo quiero ser influencer’ o ‘yo me quiero dedicar a esto. Todo implica trabajo, todo implica concentración, todo implica horas y sobre todo si uno le va a dar algo a la gente, eso tiene que ser con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y con mucho corazón”, remarca.

¿Y qué pasa con los hombres? Jorge señala que muchos llegan a sus conferencias, principalmente acompañando a sus parejas y cuando ingresan están bastante “serios, muy serios como nalga con bótox. Pero empieza la conferencia y son los que más se ríen, ves a los hombres muertos de risa, abrazados a sus parejas”, comenta.

Finalmente detalla que la conferencia Estado civil: ingobernable dista de lo que la gente realmente imagina. “Muchas mujeres piensan que se trata de ser ingobernables de los hombres, o ingobernables de las relaciones. Pero no, realmente se trata de ser ingobernable de lo que viviste, de lo que te pasó, de ese divorcio, pero también de esa humillación que viviste en tu época juvenil”, concluye.

Más info:

La conferencia será el viernes 5 de abril a las 20:00. Las entradas están a la venta a través de Ticketea, con precios a G. 310.000 (Platea), G. 350.000 (VIP Plata) y G. 390.000 (VIP Gold). La producción está a cargo de A mamá le dieron 2 años.