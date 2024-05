Cintya Poletti: Un viaje de amor y compromiso

“Ser mamá es la mayor bendición que la vida me ha otorgado”, expresa Cintya mientras los recuerdos van pasando por su mente. “Lo que más disfruto es ser testigo del crecimiento de mis hijos, compartir sus alegrías y apoyarlos en sus desafíos. Cada día, su amor y su energía renuevan mi corazón y me recuerdan el privilegio que es ser madre”, confiesa.

Desde pequeña, su sueño era ser madre y se cumplió con la llegada de Augusto, cuyo nombre eligió inspirada en el emperador romano Augusto. Luego vinieron Franco, Isabella y Luciana para completar la felicidad en el hogar que forma junto a Marco Pappalardo.

Para ella, lo más gratificante de la maternidad es ser testigo del crecimiento de sus hijos, compartir sus alegrías y apoyarlos en sus desafíos diarios. Pero la maternidad también presenta desafíos, especialmente ahora que sus hijos son adultos.

“El mayor desafío como madre es guiar y estar para mis hijos de las diferentes formas en que ellos me necesitan. Hoy que ya son adultos y felizmente veo que caminan este mundo manteniéndose fieles a sí mismos y a sus valores”, destaca. “Mi mayor anhelo es que sean felices siempre como los veo, que se sigan desarrollando como personas, profesionales y que sean siempre personas compasivas, resilientes y capaces de enfrentar cualquier desafío con coraje y determinación”, expresa.

Seguridad y fortaleza en cada paso del camino

Entre los momentos memorables de su experiencia como madre, Cintya destaca el nacimiento de sus cuatro hijos que marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida que la llenaron de amor y aprendizaje.

“La llegada de cada uno de ellos marcó el inicio de una nueva etapa llena de amor, aventura y aprendizaje. Recordar esos momentos me llenan de gratitud y emoción hasta el día de hoy. Y el nacimiento de mi nieta es indescriptible. Para mí, la emoción que se siente es indescriptible”, confiesa.

Lo que más orgullo le produce a Cintya es ver cómo sus hijos crecen y se desarrollan como personas, mostrando bondad, dedicación y determinación en todo lo que hacen. “Su bondad, su dedicación y su capacidad para enfrentar los desafíos con determinación son cualidades que admiro profundamente en cada uno de ellos. Cada logro que alcanzan, por pequeño que sea, es motivo de gran alegría y satisfacción para mí como madre. Los cuatro están formando sus vidas, construyendo sueños en metas y metas en realidad. Poder ver eso me llena el corazón”, afirma.

La vida profesional y familiar

Aunque el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar sea un desafío constante, Cintya prioriza su tiempo de manera que pueda estar presente tanto en su trabajo como en su hogar, dedicándoles el tiempo y la atención que se merecen sus seres queridos.

“Mantengo todo lo posible una agenda flexible que me permita adaptarme a las necesidades de mis hijos, nieta, nuera y esposo, para dedicarles el tiempo y la atención que se merecen. Hoy abueleo todo lo que puedo, porque es mi mayor alegría, y sigo estando muy de cerca en el caminar de cada uno de mis cuatro hijos”, declara al referirse a sus prioridades.

Para ella, la maternidad es un viaje de amor incondicional, crecimiento personal y conexión profunda. “Cada día me enseña algo nuevo y me llena de gratitud por el regalo de mis hijos y por la oportunidad de ser su madre. A través de las alegrías y los desafíos, el amor que siento por ellos solo crece más fuerte con el tiempo. Ahora abuela, es la experiencia más sorprendente que viví en mi vida. Me llena totalmente el corazón mi Catalina”, declara.

Cambia la perspectiva de la vida

A Cintya, la maternidad le enriqueció su vida de formas que nunca imaginó. “Me ha enseñado a ver el mundo con ojos de asombro y gratitud, a valorar cada momento como un regalo precioso y a encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Pasamos mucho tiempo juntos, compartimos el trabajo, los placeres, los momentos de desafíos, la vida. Es por eso que, a través de mis hijos, he aprendido el verdadero significado del amor incondicional y la importancia de vivir con autenticidad y pasión”, alude.

Este crecimiento personal y conexión profunda con sus seres queridos son los mayores tesoros que cuida Cintya. Son esas risas contagiosas, las conversaciones sinceras, los abrazos cálidos que conducen a la verdadera felicidad. “Ver a mis hijos crecer y convertirse en personas amorosas, compasivas y exitosas es el mayor regalo que la vida me ha dado”, señala Cintya, quien logró la plenitud como madre junto a sus cuatro tesoros.