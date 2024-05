Tamara Maluff: El dulce encanto de la maternidad

Tamara no oculta su felicidad cuando confiesa que todo le gusta de ser mamá. Desde la primera vez que sostuvo a su pequeño Mateo en brazos, luego de un parto de emergencia, su vida se convirtió en un asombroso viaje viendo crecer a sus hijos y aprendiendo de ellos cada día.

“Los miro y me sorprendo con ellos, porque más que enseñarles, ellos me enseñan a mí todos los días. Siempre les pregunto primero qué opinan, porque quiero escuchar su parecer”, admite.

Ella disfruta plenamente de estar con los niños, porque es como volver a vivir su infancia. “Me gusta el rol de mamá. Trato siempre de guiarles y de educarles en el bien, pero creo que cada niño tiene su fortaleza y su debilidad, entonces en base a eso siempre trato de dirigirles”, sostiene.

Para Tamara, el rol de mamá es una experiencia enriquecedora donde cada niño muestra su propia fortaleza y debilidad. “Veo, por ejemplo, que mi hijo mayor es superresponsable, decidido, él siempre protege, es muy criterioso, y mi nena es más avasalladora, se lleva el mundo por delante. Cada uno, dentro de lo que me muestra, trato de guiarles respetando la personalidad de cada uno”, alude.

Un recorrido de aprendizaje

Con sus hijos pequeños, Tamara encuentra pura felicidad en el día a día de la crianza. En esta etapa, disfruta cada momento con ellos, desde jugar hasta darle el pecho en la madrugada al bebé, sacrificando su propio descanso por la dicha de ser madre.

“Me tomo el tiempo de estar con ellos. Soy esa mamá que duerme con el bebé, le doy de mamar de noche, no duermo luego. Pero estoy feliz en mi rol de mamá, disfrutando lo más que puedo esta etapa de los bebés, chiquititos, en que realmente los problemas que ellos te traen son cero”, comenta sobre su experiencia en este momento de la crianza.

Sus mayores alegrías como madre vienen justamente de compartir esos momentos especiales con sus hijos, escuchar sus historias y ver cómo se desarrollan como individuos únicos. “Ver sus gracias, cuando me hacen reír. Me encanta conocerlos, porque cada uno tiene su esencia y su forma de ser”, reflexiona.

Los obstáculos superados

El momento del parto de su primer hijo fue la situación más difícil que vivió Tamara, quien, con el apoyo de su equipo médico, pudo recibir a su hijo Mateo como un verdadero milagro. “Yo estaba sola y me dicen: ‘¿Qué ropa le vamos a poner al bebé?’ Y no sabía. Encima me decían: ‘Te vas a morir vos y tu bebé si no nace ahora’. Por suerte salió superbién. Me dijeron: ‘Estos son los milagros’. La verdad fue un milagro mi primer hijo. Por eso se llama Mateo, el regalo de Dios”, recuerda.

Junto a una exitosa carrera como diseñadora de modas, el equilibrio entre la vida profesional y familiar puede ser complicado, pero Tamara aprovecha al máximo cada momento que tiene con sus hijos, como compartir un desayuno, llevarlos a la escuela y jugar todo lo que puede.

“Trato de estar lo más posible con mis hijos, pero el tiempo que estoy con ellos, lo aprovechamos al máximo”, señala.

Es por eso que su experiencia como madre la describe como espectacular y llena de felicidad. La maternidad cambió su vida por completo, haciéndole descubrir una nueva forma de amor y una visión renovada de la vida, donde sus hijos ocupan el centro de todo.