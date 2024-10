Bienestar: fit para el verano, ¿se puede?

Vanessa María Ricciardi Romero, entrenadora física comportamental, explica que los ejercicios de fuerza y entrenamiento HIIT (High intensitive interval training o entrenamientos con intervalos, en español) son muy indicados y recomendados para tonificar el cuerpo de manera rápida y efectiva antes del verano con muy buenos resultados.

Para esto, la especialista enfatiza que lo mínimo que podemos hacer es una hora de ejercicio de manera intensa, 6 días a la semana. Además, es necesario prestarle atención a la alimentación, ya que esta cumple un papel fundamental a la hora de tener resultados en los entrenamientos.

Lea más: Comentarios sobre el aspecto físico llevan a las mujeres a infravalorarse, según un estudio

“Elegir las macroproteínas para la construcción de masa muscular ya es un gran paso, no tener miedo a carbohidratos simples para esa energía que precisa el organismo”, son algunas de las recomendaciones de la entrenadora. También sugiere consumir frutas y verduras que ayuden a levantar defensas.

Algunos errores de querer “llegar al verano”

Hacer dietas extremas con poca ingesta de comidas lleva a sentirse mal y no tener fuerzas para terminar una rutina, comenta. Además, esto no construye ningún hábito sostenible.

Con este tipo de tácticas lo que se pierde es mucho líquido, no grasa ni tampoco se está cambiando la composición corporal, que sería menos grasa y más músculo para realmente bajar tallas y lucir más delgada.

“Otro punto también es que las personas hacen horas y horas de ejercicios, o muchas actividades físicas en un solo día para quemar más calorías. Muchas personas, con altas temperaturas se abrigan cuando hacen, por ejemplo, caminatas a modo de sudar más. Sabemos que eso es perder líquido e implica un riesgo enorme para la salud”, advierte.

Lea más: Yoga: más allá de las posturas

Otro punto para no fracasar en el intento de cambiar el cuerpo es darle la debida importancia al descanso. Es uno de los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de tener un estilo de vida saludable y que responda a nuestro requerimiento diario de actividades. El descanso es importante para reparar tejidos, para una función cognitiva mucho más eficiente, para prevenir lesiones, y ayudar al sistema inmunológico a elevar defensas. También es bueno para la salud mental, y esto ayuda a mejorar el rendimiento en todas las áreas de acción que tengamos en el día.

Ejercicios recomendados para áreas específicas

Ricciardi explica que debemos trabajar el sistema cardiovascular para mejorar el rendimiento y la oxigenación. “Trabajamos la fuerza para mejorar las áreas en las que haya más grasa acumulada; en la mujeres, generalmente, de cintura para abajo; hacer sentadillas, estocadas, elevaciones de pelvis ayudan a mejorar mucho esta región. No podemos dejar de lado la zona media abdominal y lumbar, que son como los pilares del cuerpo para tener buena postura y evitar lesiones”, sostiene.

Para el tren superior la experta recomienda ejercicios que recluten músculos como espalda, hombros, bíceps y tríceps, ideales para lucir vestidos y camisolas para el verano.

Lograr cambios visibles con un profesional

Juan Arnaldo Etcheverry Moreno, instructor de power yoga, creador de contenidos y organizador de eventos de wellness en Asunción, explica que el ejercicio es vital para conocer el cuerpo. “Cuando empezás a hacer ejercicio, te das cuenta de cómo está tu cuerpo, y eso te lleva a mejorar tu alimentación, descanso y hábitos en general. Es un cambio de hábitos necesario para ver resultados reales”.

Lea más: Cinco claves para entender el Wellness

Podés entrenar todos los días, pero si no comés bien ni descansás lo suficiente, los resultados no serán tan visibles ni sostenibles, enfatiza. Advierte que es importante contar con un seguimiento profesional y no solo seguir lo que vemos en Instagram o Internet en general, ya que cada cuerpo es único. “Por eso, es clave acudir a nutricionistas buenísimos que tenemos en el país para guiarte en el proceso”.

Lo más efectivo para quemar grasas y tonificar

Es ideal combinar cardio con ejercicios de fuerza, afirma el profesional. El cardio ayuda a quemar calorías y grasa, mientras que los ejercicios de fuerza, como levantar pesas o entrenar con el propio peso del cuerpo, son esenciales para tonificar y ganar músculo. “En mi caso, el power yoga es una opción perfecta porque combina tanto el cardio como la musculación. Trabajás fuerza, flexibilidad y elevás el ritmo cardíaco en una misma sesión, lo que te permite quemar grasa y tonificar al mismo tiempo”.

Para quienes no tienen mucho tiempo, hay rutinas cortas y efectivas que se pueden hacer en casa para tonificar el cuerpo. En este caso, “el yoga es una superopción, porque solo necesitás un mat y tu tiempo, ya sea mucho o poco”.

Etcheverry comenta que, con una rutina corta, se puede activar el cuerpo, fortalecer músculos y mejorar la flexibilidad de una manera efectiva. Si se busca algo más intenso, también se puede probar con HIIT, que en 20 a 30 minutos de ejercicios (como sentadillas y lagartijas) ayudan a tonificar en poco tiempo.

Suplementación sí o no

El uso de suplementos depende mucho de la edad y las necesidades de cada persona. “En mi caso, yo consumo creatina diariamente, y es lo único que tomo como suplemento. El resto lo obtengo a través de una buena alimentación, enfocándome en consumir suficientes proteínas, frutas y verduras”.

Si llevás una dieta equilibrada, podés cubrir todas tus necesidades sin depender tanto de los suplementos, dice y añade que lo importante es priorizar siempre los alimentos naturales antes de recurrir a estos productos.

Un punto importante es mantener la motivación y evitar el desánimo cuando los resultados no llegan tan rápido como se espera. Para esto, el experto recomienda enfocarse en los pequeños avances y no solo en el objetivo final. “A veces, los cambios físicos tardan en llegar, pero cosas como sentirte con más energía, dormir mejor o ver que podés hacer ejercicios que antes no podías, ya son grandes logros”.

Muchas veces, las cosas salen sin querer queriendo, y es ahí cuando te das cuenta del progreso, recalca. Rodearte de personas con los mismos objetivos o contar con un entrenador también ayuda mucho a mantener la motivación: recordá que los resultados duraderos siempre llevan tiempo, pero lo importante es ser constante y disfrutar el proceso.

Más info

TikTok e Instagram: @vanefit_motivation @juanchietcheverry @theyogabrunchpy