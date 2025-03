Carla Peterson se propone abrir puertas en Paraguay

“Desde muy chica quise ser actriz, fui buscando caminos, maestros, amigos, grupos, en donde estudiaba y compartíamos los gustos por las mismas cosas. Y empezar a trabajar después de haber hecho algunas pruebas, fue lo que me dio la seguridad y me empezó a enseñar este oficio. El trabajo me enseñó el oficio de actuar, ahí lo aprendí”, confiesa Carla Peterson sobre los inicios de su carrera.

Su pasión es tal que todos los proyectos los siente como “un nuevo desafío”, pero siempre percibe algo especial en algunos. “Podría decir que de los últimos, esta obra que estoy haciendo, después de mucho tiempo de no hacer teatro, el hecho de volver a hacer teatro con un grupo, fue un desafío enorme”.

Para la actriz cordobesa, el rodaje de El Eternauta, junto a Ricardo Darín, y que próximamente se verá por Netflix, también “fue un gran desafío, por lo que implica hacer una producción tan grande de ciencia ficción y actuar con los actores con quienes tenía que actuar. Estoy esperando también el resultado porque pronto se estrena”.

¿Cuáles son los secretos para tanto éxito? Ella responde sin dudar: “No tengo ningún secreto, los comparto. Creo que la constancia, el esfuerzo, la disciplina hacen que uno pueda brillar, que el trabajo salga bien, buscar nuevos desafíos, personajes que me interpelen, que me diviertan, equipos de trabajo con los que pueda crecer y compartir”.

Y para mantenerse siempre tan radiante y bella para la actriz tampoco hay secretos: “Cuidarme normal, cuidados normales, hacer deporte para mí es algo importante, entrenar un poco la voz, el cuerpo y tener la cabeza preparada para pensar, buscar imágenes e inspiraciones”.

Primera vez en Paraguay

Esta es la primera vez que Carla Peterson viene a Paraguay. “Nunca estuve en Paraguay, no conozco, solo tengo fantasías, ideas, imágenes creadas en mi cabeza. Pero bueno, voy a concretar esto, este encuentro con la gente”. Por demás, jamás se imaginó que vendría para una obra teatral, sino tal vez para un viaje de placer y recorrer, “pero trabajando se conocen otras cosas, así que estoy muy contenta y con muchas ganas de descubrir el teatro allá”.

Para Carla, la compañía de Nico García es fundamental para esta obra y para su llegada a nuestro país. “A Nicolás lo conocí cuando se formó la compañía, nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho, es muy gracioso. Lo conocí a él de sus trabajos anteriores y hemos formado una relación de amistad muy profunda. Ya lo verán cuando estemos arriba del escenario. Como yo le digo a él: es mi actor inglés favorito, él que después les cuente por qué”.

<i>Reverso,</i> obra imperdible

La obra, más allá de lo argumental –explica Carla–, propone al espectador ir descubriendo esta historia y dejándose llevar por todo lo que va sucediendo arriba del escenario, con acciones, con contextos. “Creo que es lo que a cada uno le sucede, le resuena o le hace familiar o se reconoce con muchas cosas de la obra. No pensamos en dejar ningún mensaje, sino creo que el mensaje es el trabajo grupal, qué hacemos, que el teatro siempre deja ver el trabajo que hay, sobre todo cuando se hace algo colectivo, como lo que estamos haciendo. Creo que el teatro deja un mensaje más allá del texto y de la obra y lo que nosotros queremos dejar es una sensación de alegría y de pasar un buen momento viendo algo especial que es lo que estamos haciendo”, explica con relación a lo que nos dejará la obra.

Del escenario a Netflix

Además de la serie El Eternauta, Carla Peterson también es protagonista en El tiempo de las Moscas (basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro) junto a Nancy Dupláa, dentro del catálogo Hecho en Argentina. Para Carla misma es una grata sorpresa el resultado de su participación en estos filmes. “Netflix siempre sorprende con su manera de comunicar las series, lo hace de manera muy original y estar en el catálogo de Hecho en Argentina para todo el mundo me llena de orgullo. Es algo que nunca pensé que iba a pasar, que se iba a difundir tanto el trabajo que nosotros hacemos, así que me pone muy contenta porque además estoy con colegas y con actores que admiro y que quiero mucho”.

Existe –agrega– una gran comunidad de actores y de gente muy importante que trabaja en cine en la Argentina y Netflix nos da el lugar de esta manera para que se conozca en muchísimas partes del mundo.

Carla confiesa que le encanta trabajar con gente de otros lugares, compartir las experiencias y el intercambio que se produce con ellas: “Me gustaría trabajar en todas partes del mundo, obviamente en Paraguay, y creo que esta es una gran oportunidad para abrir la puerta y empezar a descubrir también lo que hacen los actores en Paraguay, así que espero de la mano de Nico, conocerlo más fácil. Creo que es la mejor llave para descubrir esto, me encantaría trabajar con actores de todas partes del mundo y que ellos quieran trabajar conmigo también”.

Sobre las redes sociales

Sobre las redes sociales comenta que son “una buena herramienta, pero siento que cada vez ocupa más espacio en la vida de las personas, entonces yo trato de usarla lo mínimo e indispensable que es para mi trabajo, o para promocionar algo o para comunicarme con la gente que me sigue. Pero realmente trato, me cuesta mucho, porque me tienta también a veces pasarme ratos largos mirando o buscando cosas. Pero la verdad que no es el lugar al que más me gusta dedicarle tiempo o creatividad. Sí siento que hay gente que es fabulosa haciendo estas cosas, a mí no me sale tan fácil y no me atraen tanto. Ya cada vez me alejo más, no tengo muchas, solo tengo una red social, no sé cómo se llaman, pero sí solo tengo Instagram y las otras no las quiero tener, ¡bueno!”.

Nico, el actor inglés

El paraguayo Nico García, quien actúa y es anfitrión junto con Carla Peterson, confiesa su alegría de trabajar al lado de la actriz. “Yo estoy muy contento de trabajar con Carla, es una gran actriz. La admiro hace muchísimo tiempo y a nivel laburo es la primera vez que trabajo con ella. Y trabajar con ella en Reverso y todos los meses de ensayo, y todas las funciones nos llevó a tener una conexión, una amistad, pero sobre todo algo muy lindo arriba del escenario”, destaca.

Nico a modo de anécdota explica: “Ella me jode con el tema del actor inglés porque, bueno, de repente nos llevamos arriba del escenario de tanto que nos divertimos y un poquitito los roles se desdibujan, así que me encarrila y me dice que saque mi actor inglés”.

Una trayectoria brillante

Carla Peterson es una actriz de Córdoba, Argentina, nacida el 6 de abril de 1974, caracterizada por su versatilidad actoral, representando roles trágicos y personajes de humor cómico en series, películas y teatro.

A los 20 años participó en la telenovela adolescente Montaña rusa. Continuó actuando en ficciones argentinas como Verano del 98 y Son amores.

En 2006 se destacó en el papel de “Constanza” en la telenovela Sos mi vida, personaje de contrapunto del protagónico de Natalia Oreiro. Luego alcanzó su primer protagónico con la serie Lalola, donde dio vida a “Lola”, papel que la llevó a ganar el Premio Martín Fierro a Mejor Actriz Protagónica de Comedia (2008) y el Premio Clarín Espectáculos a Mejor Actriz de Comedia por dos años consecutivos (2007 y 2008).

La actriz también fue galardonada con los premios Martín Fierro en otras ocasiones: en el 2009 por su participación en la telenovela Los Exitosos Pells; en 2015 por su rol protagónico en Guapas; y en 2019 por su interpretación en la telecomedia 100 días para enamorarse.

Asimismo, la aclamada actriz participó en varias películas como: El mural (2010), Medianeras (2011), Dos más dos (2012), Las insoladas (2014), Una noche de amor (2016), El Gerente (2022) y No me rompan (2023).

Próximamente, se la podrá ver en El Eternauta junto a Ricardo Darín y en El tiempo de las Moscas con Nancy Dupláa nuevamente. Ambas series en Netflix.

También cuenta con vasta experiencia en teatro, con 10 años de recorrido en la escena teatral independiente argentina y protagonizando obras como: Corazón Idiota (2009-2010), junto a Griselda Siciliani, La guerra de los Roses (2011), junto a Adrián Suar, y Venus en la piel (2015), junto a Juan Minujín.

Actualmente, forma parte del elenco de la obra Reverso, con el papel protagónico. Después de nueve meses en cartelera en Argentina y con funciones realizadas en Uruguay, Reverso llega a Paraguay. En esta obra comparte escenario con el actor paraguayo Nico García y con los actores argentinos Marco Antonio Caponi, Diego Cremonesi, Emilia Claudeville y Juan Isola.

Más info:

Reverso estará en escena en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane el viernes 28 y sábado 29 de marzo a las 21:00 y el domingo 30 de marzo a las 18:00 y 20:30. Entradas en Ticketea y Maxicambios.