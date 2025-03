Salta, la tierra del deleite y los sabores

¿Escuchó alguna vez hablar de la amplitud térmica? Es la variación de temperatura, de cálidas a muy cálidas durante el día se transforman en frías o muy frías al caer la noche. Esta es una condición en la cual son cultivados enormes viñedos en la provincia de Salta, a miles de metros sobre el nivel del mar, por lo cual las uvas adquieren un sabor más intenso, concentran aromas y dan notas frutadas deliciosas a los vinos.

Esquivando turistas franceses pregunté por qué habían tantos: “Son los vinos. Vienen a conocer los viñedos y saborear nuestros vinos”, me dijo el adorable Gastón. Salta es la cuna de una variedad que se llama Torrontés, un vino blanco, aromático, fresco y vibrante, con notas de cítricos, jazmines y durazno. Pero también disfrutamos del sabor de Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat: dicen los expertos que tienen mucho cuerpo. No me pregunten a mí, que con suerte distingo el blanco y el tinto por los colores; eso sí, después de este viaje, ya algo voy entendiendo entre las fragancias y los sabores.

Esto es apenas una de las cosas que aprendimos en las bodegas: son únicos en el mundo por su altura, intensidad y carácter. Están entre los más altos del mundo, sobre todo en los valles calchaquíes.

Aprender a maridar con las empanadas salteñas o con un delicioso locro salteño es la bienvenida a la magia en el paladar: apueste a las empanaditas de carne, condimentadas con pimentos que se cultivan en la zona del Cafayate, y elija las empanaditas de queso cremoso, con un toque de verdeo y de huevo.

Si es amante de los dulces, puede disfrutar de la torta de turrón en el Centro Cultural al lado de la iglesia de San Francisco, en plena ciudad de Salta. Si está dando vueltas por Cafayate, vaya al restaurante El Rancho y pida de postre la Fantasía Calchaquí, que tiene una variedad de sabores en un solo plato: zapallitos en almíbar, dulce de uvas, cayote con nueces, higos en almíbar y fibras de limones glaceados. Mi locro preferido fue en este lugar.

No olvide comprar los alfajores de higo, del delicioso cayote, de chocolates blanco, negro y amargo, dulce de leche: llegué a contar más de 13 variedades. Si le tocó en suerte el hotel Alejandro I, a la hora del desayuno le darán una viennoiserie para tocar el cielo: un bocado de hojaldre, relleno de chocolate blanco y unas enormes moras, que se comparte con un buen amigo como César.

El canto de Mercedes Sosa

Y cuando caiga la noche… el hambre se atraviese en el camino, el fresco caiga fuerte y le anime una guitarra, la noche tiene que pasar por la Peña Balderrama, un sitio para comer, cantar y bailar, el local al cual Mercedes Sosa le cantó: A orillitas del canal / Cuando llega la mañana / Sale cantando la noche / Desde lo de Balderrama / Lucero, solito / Brote del alba / ¿Dónde iremos a parar / Si se apaga Balderrama?

La noche salteña está diseñada para todos los gustos: caminar por calles adoquinadas, ver las luces iluminando historias, compartir, comprar, boliches de gente joven, noches de peñas para cantar. Eso sí, cuando salga en la madrugada, después de haber alimentado el cuerpo y el espíritu, disfrute el rocío y admire a su alrededor: la Cordillera majestuosa habla, canta y susurra al alma.

Salta vale varias de sus misas.

Algunos <i>tips</i> para el viaje

-Paranair tiene dos frecuencias semanales que conectan Asunción con la ciudad de Salta: miércoles y sábados.

-En avión calcule una hora y 20 minutos de vuelo.

-En Salta se pueden alquilar vehículos para los recorridos, y hasta reservar pequeñas camionetas para varias personas para hacer los circuitos.

-Además de la ciudad de Salta, Cafayate es una opción para descansar y conocer por un par de días. Está en el medio de todo, turismo geológico, histórico, gastronómico y recorrido de viñedos y bodegas.

-Solamente entre la ciudad de Salta y de Cafayate hay variadas atracciones y curiosas formaciones rocosas que son un éxtasis para la vista. El camino dura un poco más de tres horas.

-Algunos de esos paisajes tienen luces con paneles solares para iluminar de noche; en otros, alguna flauta o un cantor reciben a los visitantes. Se dejan disfrutar la Quebrada de las Conchas, el parque nacional Los Cardones, la Cuesta del Obispo, la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, el Obelisco.

-La mejor temporada para viajar dicen que es otoño e invierno, por estas épocas. En verano hay lluvias abundantes.

-En gastronomía y en platos salados, pruebe las carnes de llama ahumada, locros y empanadas salteñas. En lo dulce, el cayote, los higos, las tortas de turrones y los alfajores de varios sabores.

-Para compras de souvenir, elija los mercaditos artesanales que están en las calles de Salta y Cafayate. En Salta, alrededor de la plaza 9 de Julio.

-Para entrar al Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM) se debe comprar tickets. Consulte los horarios.