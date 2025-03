Sarah Jessica Parker, eterna musa

Desde que protagonizó a Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, su influencia en el mundo de la moda ha sido innegable. A sus 60 años, que los celebra este año, no solo confirma que es una actriz talentosa, sino que también se consolida como un verdadero referente de estilo.

No es raro verla desfilar con unos tacones altos que no solo realzan su figura, sino que también añaden un toque de sofisticación a cada look. Para ella, los zapatos son más que un accesorio; son una extensión de su personalidad y una declaración de estilo que inspira a mujeres de todas partes del mundo.

Con ello reafirma que una de sus principales pasiones son los zapatos de tacón.

Según reveló, cuenta con una colección impresionante que incluye desde stilettos deslumbrantes hasta botas de diseño extravagante. Su amor por los calzados la llevó a colaborar con marcas reconocidas como Manolo Blahnik y su propia línea de calzado, SJP by Sarah Jessica Parker. Pero no solo los zapatos son emblemáticos en su estilo, ahora que cumple seis décadas.

El maquillaje de Sarah es otro aspecto que merece destaque: se inclina hacia un lookfresco y natural. Con frecuencia opta por una base ligera que permite que su piel respire, combinada con un toque de rubor para dar ese aire saludable.

Los ojos, frecuentemente delineados de manera sutil, acompañan a un labial que varía entre tonos nude y rojos vibrantes, logrando siempre un equilibrio perfecto entre elegancia y audacia.

Su primer trabajo remunerado fue un papel protagónico en una adaptación de la NBC de 1974 del cuento de hadas de Hans Christian Andersen The Little Match Girl,recuerda un artículo de la agencia EFE, que añade que se filmó en Cincinnati, y consiguió subirse a su primer escenario de Broadway dos años después, a los once años, para participar en una reposición de la obra The Innocents.

¿Amores?

También se dio a conocer por su vida amorosa en el verano de 1991 cuando los paparazzi la perseguían por todas partes para saber más sobre su romance con John F. Kennedy Jr. –hijo del presidente asesinado John F. Kennedy–. “No tenía ni la menor idea de qué era la fama real”, dijo entonces en una entrevista con Times, y añadió: “Cuando muera, dirán: Ah, sí, Sarah salió con John Kennedy”.

Según EFE, Sex and the Cityse convirtió a lo largo de los años en un símbolo de libertad sexual, glamour y moda. Pero Parker y “Carrie Bradshaw” comparten algo en común: el amor por un lujoso guardarropa. Un recuento permite ver que asistió once veces a la selecta Met Gala y para presentar los MTV Movie Awards en 2000 se cambió más de diez veces.

La serie también se tradujo en dos películas –Sex and the City(Sexo en Nueva York: La película, 2008) ySex and the City 2(Sexo en Nueva York 2, 2010)–y en una nueva serie secuela And Just Like That...que se estrenó en 2021 y su primera temporada batió un récord de streaming para Max.

La actriz, casada con el también actor Matthew Broderick, explicó a The New Yorker en 2023 que sigue interpretando a esta osada columnista porque encuentra el material “inconfundiblemente rico”,pero también por lo que parece ser un peculiar sentido de la responsabilidad.

Aunque Sarah suma años, su esencia continúa viva en el mundo de la moda. Su habilidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, sin perder su característico estilo personal, la convierte en una figura atemporal.

Ya sea vistiendo un vestido de gala o combinando jeans y camisetas, Parker siempre establece el estándar de lo que significa ser una diva internacional. Y se consolida como una fuente de inspiración para todos aquellos que desean expresarse a través de la moda. Una musa eterna.