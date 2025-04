Enredos de familia

Un espectáculo lleno de sorpresas y mucha diversión promete la obra escrita y dirigida por el talentoso Hugo Luis Robles a través de momentos jocosos y un humor brillante que mantienen a los espectadores con una sonrisa constante durante toda la obra.

Víctor Barrientos y Emilio Areco, actores y productores –junto con Leti Medina– nos adelantan sobre la obra que promete muchísimo.

El personaje pinta de cuerpo y alma a Leti Medina, quien estará en el papel de la nuera Lilita y, de solo imaginarla, ya arranca siempre una sonrisa. “Mi inspiración siempre viene de unas cuantas divas que yo tengo en mi entorno. Entre ellas mi mamá. Bueno, por ahí va un poquitito la inspiración. Pero tiene mucho que ver con cuestiones muy típicas paraguayas. Los esquemas de las familias paraguayas. Y sobre todo, cuando hay un poquitito de plata, todo lo que pasa. La comedia es una locura. Así que son personajes en realidad al imaginario, pero totalmente traídos de los pelos”, comenta la actriz y periodista.

En el ajetreo del día a día, comenta que hace un paréntesis para la actuación, aunque hay actrices y actores colegas que se dedican de lleno al teatro. Reconoce que lleva mucho esfuerzo y tiempo el proceso de preparación, pero “una vez que uno sube a las tablas, es como si todo se justificase y eso vale la pena”.

Considera que el elenco de esta obra “es un lujo” y cada uno va desarrollando sus habilidades para entretener y hacer reír a la gente en medio de sus actividades profesionales y, en su caso compaginando también con el papel de madre. “Hace cinco años que no me subía a las tablas; hace cinco años que –por así decirlo– di un paso al costado de esa veta artística, porque creo que uno no deja de ser artista por un tiempo. Todo el tiempo lo que hacemos en radio también tiene mucho que ver con la actuación y cuestiones como esas, así que nunca dejé de actuar. El periodismo es mi rutina de todos los días; entonces, este año, quienes más celebraron que vuelva a hacer teatro fueron mis hijos. Ellos, con mi marido, son quienes más me impulsan a actuar y se sienten orgullosos cuando la gente reconoce lo que hago y ellos se deleitan al verme en mi faceta de actriz”.

Para Leti Medina, trabajar mucho con comedia tiene la ventaja de que al verla en la calle, la gente ya se ríe con ella, tan solo al saludarse, “sin ni siquiera haber hecho absolutamente nada yo. Así que, por suerte, creo que la gente siente cuando uno disfruta lo que está haciendo. Y para mí, el escenario es un lugar de disfrute”.

Con relación a esta obra que presentarán, Leti dice que es tragicómica, por así decirlo, pues gira en torno al funeral de una matrona. “Y creo que vamos a lograr que la gente se identifique y encuentre o –por lo menos– ligue en esta historia con alguna familia amiga o con alguna situación que haya vivido en algún momento. Pero tiene algo de humor negro, así que vayan preparados para reírse de lo que normalmente les hace llorar”.

La pasión de actuar

Los actores y a la vez productores Víctor Barrientos y Emilio Areco cuentan que todos los protagonistas de la obra están unidos por la pasión de actuar y de hecho es lo que dio origen a la puesta. “Es muy difícil en un mercado tan pequeño como el de Paraguay que te llamen para trabajar con un elenco, por lo que decidimos apostar por nuestro propio proyecto, y meterle todas nuestras fichas desde el vamos, porque queremos dejar una huella, presentar un producto de calidad para que la gente que pueda ir a ver tenga ganas de volver al teatro; s lo que necesitamos hoy, dar visibilidad a excelentes puestas y hacer que el público ame ir a ver puestas nacionales”, coinciden.

El mayor desafío –a criterio de la producción– es darse a conocer; “es como cualquier otro negocio, hay un terreno que se debe ganar, y darse a conocer hoy en día desde cero, como un nuevo jugador en la producción de arte en Paraguay, no es tarea fácil; si bien hay muchas herramientas como las redes sociales que te ayudan a ser más visible para el mundo, sigue siendo una tarea compleja, pero somos profesionales de experiencia en muchos otros aspectos, lo que creo que nos ayudó bastante a complementarnos para poder tener la visión que se necesita para sacar adelante el proyecto, y prever todo tipo de escenario para que esto sea un éxito”.

Ambos destacan que Hugo Luis Robles, “además de ser un gran amigo, es un profesional que admiramos por su trayectoria y calidad de su trabajo que conocemos a detalle. Nos reunimos con él y decidimos que la historia debía tener componentes que sean un factor común en la vida de la gente; historias con las cuales el paraguayo –a través de su propia esencia– se sienta identificado. Logramos una historia fenomenal, con la que el público no solo pueda sentirse identificado, sino que pueda reírse sin parar; lo que queremos lograr es que el público se divierta como nunca antes, quizá mirando su propia historia a través de las escenas”.

En redes se nota una energía muy positiva entre los protagonistas e impulsores de la obra, una química clave para que cualquier proyecto funcione. Sobre este punto, Barrientos y Areco resaltan: “No tuvimos que hacer un esfuerzo demasiado grande para que esto funcione así; creo que tuvimos la suerte de elegir a las personas correctas en el tiempo correcto. La química es clave, no solo para que el proyecto sea un éxito, sino para que el proceso sea un disfrute y no una tarea difícil con la cual hay que lidiar. La confianza que se generó durante este proceso es maravillosa, todos nos complementamos de una forma increíble”.

Concluyen que “lo único que podemos decir es que vayan preparados para reír desde el principio al fin. Queremos que la impresión que se lleve el público al terminar la obra, es que en Paraguay hay mucho potencial para la industria creativa, el arte en general, y que esto se traduzca en que sus ganas de volver al teatro estén siempre latentes”.

Más sobre la obra

Reconocidos artistas del cine, teatro y televisión de nuestro medio encarnan a los personajes: Silvio Rodas, Jorge Báez, Letizia Medina, Andrea Quattrocchi, Leticia Panambi Sosa, Emilio Areco, Víctor Barrientos y Vicky Erico. La producción está a cargo de VITARE Productora, mientras que la asistencia de dirección está a cargo de Fabu Olmedo; los maquillajes son realizados por Luis Arce y los peinados son obra de Edi Romero.

Las funciones empiezan el 25 de abril y van hasta el 18 de mayo, los viernes, sábados y domingos, en la Alianza Francesa. Entradas disponibles a través de TUTI.

