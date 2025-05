GTA VI: el juego del año, recién en 2026

Pese a la promesa de que la nueva entrega de GTA iba a ser publicado este 2025, la nueva fecha clave para los millones de fanáticos a lo largo de todo el mundo es el 26 de mayo de 2026. Ese martes sería el lanzamiento oficial de este videojuego que ya acumula un montón de atención y especulaciones.

“Esperamos que entiendan que necesitamos este tiempo extra para entregar el nivel de calidad que esperan y merecen”, es lo que dice oficialmente la desarrolladora ya muy conocida por las entregas previas de Grand Theft Auto, pero el anuncio fue una decepción para muchos.

Un dato no menor es que la entrega previa, GTA V, es uno de los videojuegos más vendidos en todo el mundo y pese a haber sido lanzada en 2013, logró ubicarse a lo largo de tres generaciones de consolas, ya que hasta ahora acumula a muchísimos jugadores que disfrutan de su modo en línea, sin embargo, otros ya sostienen que es momento de un cambio.

Jason y Lucía en la “ciudad del vicio”

De lo que se sabe principalmente con los dos tráilers oficiales es que los protagonistas son Jason Duval y Lucía Caminos, quienes recorrerán la conocida pero renovada “ciudad del vicio”, inspirada en Miami y que fue escenario de la historia de Tommy Vercetti, conocida mediante el juego GTA Vice City del 2002.

“Jason y Lucía siempre supieron que la situación estaba en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida”, es lo que dice la empresa sobre este juego que tiene demasiada expectativa y llegará el año que viene para PlayStation 5 y Xbox Series.

El “renacimiento” con Clair Obscur: Expedition 33

Ya hace tiempo que en el mundo de los videojuegos “dominan” principalmente los juegos de acción en tiempo real; sin embargo, hay otros que aún luchan por mantener un esquema más clásico como los de combates por turno como se conocían en clásicos como Dragon Quest o las primeras entregas de Final Fantasy.

Recientemente, se dio el fenómeno de Metaphor: ReFantazio, un videojuego desarrollado por los japoneses de Studio Zero y publicado por Atlus (Sega) en todo el mundo. Ahora hay otro ejemplo que vino a romper el molde y demostrar que existe un “renacimiento” de los role-playing games (RPGs) por turno que volvieron para quedarse. Se trata de “Clair Obscur: Expedition 33”, que ya es una prueba de que este tipo de videojuegos pueden alcanzar niveles de éxito que podrían ser considerados históricos.

Otro punto no menor es que no fue creado por una megaempresa japonesa o estadounidense, sino, fue producto del estudio francés Sandfall Interactive, siendo su título debut y que desde su lanzamiento el 24 de abril del 2025, ya acumuló más de dos millones de ventas, una cifra récord por el poco tiempo. También es aclamado masivamente por críticos tanto por su narrativa, música y jugabilidad.

“Una vez al año, la Peintresse (pintora) despierta y pinta sobre su monolito. Pinta su número maldito. Y todos los de esa edad desaparecen. Año tras año, ese número disminuye y más de nosotros somos borrados. Mañana despertará y pintará el ‘33’. Ese día partiremos en nuestra misión final: destruir a la Peintresse para que nunca más pueda pintar la muerte. ‘Somos la Expedición 33’”, es como se promociona el juego para seguir la historia de sus protagonistas.

Diversión de Xbox, pero en PlayStation

Entre las sorpresas de este 2025 en el ámbito de juegos, Microsoft fue una de las protagonistas, ya que uno de sus juegos exclusivos, Forza Horizon 5, iba a ser publicado para PlayStation 5. Este anuncio provocó algo que antes se consideraba como algo imposible, ya que se trata de competidores, es decir, como Apple y Samsung.

Pero que los jugadores de la consola de Sony puedan disfrutar de uno de los videojuegos de carreras más populares de la empresa norteamericana no se quedó solamente ahí, ya que otro de sus principales y más populares títulos, Gears of War, también llegará a PS5 específicamente en una versión “remasterizada”: Gears of War Reloaded, disponible desde el 26 de agosto próximo.

