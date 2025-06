La Canasta Mecánica

LA GUERRA NO SE PARA - A mí me sorprende y me fascina la avalancha de novedades que la tecnología nos proporciona. Es evidente que mejoró la productividad, el confort, la eficiencia y la comunicación, aunque también genera mi inquietud sobre la dependencia, el aislamiento y la deshumanización que el mal uso de la tecnología empieza a producir en la gente.