“El empoderamiento no es ser invencible, es lograr el equilibrio”

Contadora, madre, esposa, empresaria y mentora, Mestaly Mayeregger construyó su camino con equilibrio, integridad y una visión clara de lo que significa realmente empoderarse.

“Creo que la gente confunde mucho el término empoderamiento de la mujer. Para mí, es lograr el equilibrio en todas las facetas de mi vida: estar al frente de una empresa, manejarla, ser mamá, esposa y, a la vez, tratar de ser un ejemplo para las mujeres jóvenes que eligen el camino del estudio y del trabajo”, reflexiona Mestaly.

Fundadora de Mayeregger & Asoc., una firma con 15 años de trayectoria en auditoría y asesoramiento impositivo, se abrió camino en un rubro tradicionalmente liderado por hombres.

Lo hizo sin concesiones ni atajos. “Desde el principio supe llevar el trabajo con mucha integridad y competencia. Creo que estos son los puntos fundamentales para que una mujer crezca en el rubro que elija: estar preparada, con estudio y capacitación constante, siempre mirando un paso más adelante", opina.

Liderar con propósito

Para Mestaly, el verdadero poder está en inspirar con el ejemplo. No se trata solo de alcanzar logros personales, sino de abrir camino a otras.

“El empoderamiento para mí llegó cuando mis pares, que en su mayoría son hombres, vieron mi trabajo y lo trataron con respeto. Eso me impulsó a seguir creciendo, generando más puestos de trabajo, capacitando a más mujeres y ayudándolas con mi historia de vida”, afirma.

La sororidad, para ella, no es un concepto abstracto. Es una práctica cotidiana que se traduce en acciones concretas. “Desde la empresa siempre contratamos mujeres. Me gusta trabajar con ellas, son más meticulosas, hay más pulcritud. Me gusta apoyarlas, escucharlas y ser parte de su crecimiento personal y laboral”, revela.

Consultada sobre los mayores obstáculos que aún enfrentan las mujeres emprendedoras en nuestro país, Mestaly los enumera con una lucidez basada en la experiencia.

“El primer obstáculo y el más grande es la mente del ser humano, y el negativismo que ella sola genera. Si logramos cambiar ese pensamiento por el ‘Sí. Yo puedo’, todo cambia”.

Para ella, uno de los errores más grandes es adelantarse a las etapas de la vida. “En mi caso, programé mi desarrollo profesional y familiar. Terminé mis estudios, hice un posgrado mientras trabajaba, y tuve a mis hijas cuando estuve realmente lista. Saber esperar también es empoderarse”, confirma.

Otro punto es evitar los comentarios negativos. “Escuchar las experiencias de vida de otras personas está bien, pero es importante recordar que su vivencia no es la tuya. Rodearse de personas positivas hace toda la diferencia”, asegura.

Con la serenidad de quien ha caído y aprendido, Mestaly concluye que cada error es un aprendizaje. “Todas las caídas nos ayudan a avanzar, y el éxito es solo el principio de una nueva experiencia”, finaliza.