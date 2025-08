Innovación en la movilidad sostenible premium

La estrategia de Volvo Cars busca liderar la transición hacia la electromovilidad sin per-der competitividad mediante su amplia gama de unidades eléctricas e híbridas.

“Volvo representa un nuevo estándar competitivo, situando a la marca un paso adelante en el segmento Premium”, afirma Fernández.

La tendencia eléctrica y sostenible está tomando fuerza en Paraguay. Los datos de 2025 muestran un incremento sostenido en ventas de vehículos eléctricos, mayor diversidad de oferta y aumento de la aceptación del consumidor.

El consumidor local prioriza vehículos con menor huella de carbono y menores costos de uso y mantenimiento. “Esto refleja no solo un cambio cultural, sino también la madurez de la infraestructura de carga y un creciente compromiso ambiental”, destaca Fernández.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esto confirma la efectividad de la estrategia comercial y el posicionamiento claro de Volvo como referente en movilidad eléctrica e híbrida. “El creciente interés del mercado por opciones sostenibles, seguras y accesibles es un reflejo de nuestra visión inclusiva”, afirma Fernández.

Volvo lidera el ranking de ventas de vehículos 100% eléctricos Premium en Paraguay, según el informe de CADAM del primer semestre de 2025; este crecimiento tiene base en su modelo EX30; se trata de una propuesta dis-ruptiva que combina, tecnología avanzada, sostenibilidad, seguridad integral, y, sobre todo, un precio accesible, sin comprometer el lujo. Entre sus atributos sobresalientes se encuentran: Autonomía de 470 km, batería de 69 kWh y potencia de 274 HP.

Este informe proporciona una visión valiosa sobre la dinámica actual del mercado de vehículos eléctricos en Paraguay y destaca el papel fundamental que marcas como Volvo están desempeñando en su desarrollo y expansión.

En ese sentido, el Grupo Garden ha sido pionero en facilitar la adopción de la electromovilidad mediante innovadoras herramientas de financiación, campañas de concienciación y accesibilidad de la oferta eléctrica. Esta estrategia ha permitido a Volvo mantener su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos en Paraguay.

Acerca de Volvo Car Group

Volvo Cars se fundó en 1927. Hoy es una de las marcas de automóviles más conocidas y respetadas del mundo, con ventas a clientes en más de 100 países. Volvo Cars cotiza en el mercado Nasdaq de Estocolmo con el ticker «VOLCAR B».

“For life. To give people the freedom to move in a personal, sustainable and safe way.” Este propósito se refleja en la ambición de Volvo Cars de convertirse en un fabricante de automóviles totalmente eléctricos y en su compromiso con una reducción continua de su huella de carbono, con la ambición de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040.