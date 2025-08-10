Esto sucedió

Horario de tranvías

La Administración de Transporte Eléctrico (ATE) anunció la vigencia desde el 15 de agosto de 1968 de un nuevo horario de sus servicios: de mañana, de 6:00 a 12:15, y por la tarde, de 14:00 a 19:15 horas. El sistema de trabajo lo reestructura “por razones de orden económico y en vista de la necesidad de adecuar sus servicios a un nuevo sistema de trabajo y horario que responda a dicha necesidad”, decía ABC Color.

Coristas de Maipo en Asunción

Algunas de las coristas de la Revista del Maipo, rodeando al primer bailarín y coreógrafo Pedro Sombra. El famoso conjunto revisteril actuará en el cine teatro Guaraní desde el próximo 13 al 18 de agosto. Conocidas figuras integran el elenco que desde la semana entrante, estará animando un espectáculo que se ha hecho famoso. La extraordinaria demanda de las entradas demuestra el interés que ha despertado en nuestro público la actuación de la Compañía de Revista del Maipo, de Buenos Aires, decía ABC en 1968.

Corrida de toros en San Lorenzo

Dentro de las celebraciones en honor al santo patrono de la ciudad en 1968 una multitud acudía a la romería en San Lorenzo. Había calesita, juegos de todo tipo y el famoso torín, donde la gente se reunía para ver las corridas de toros. Aparte de la fiesta pagana, se realizaban importantes celebraciones en la Catedral de la ciudad.

