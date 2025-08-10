Recetas dulces y sencillas para hacer con los niños

Cómo hacer galletitas de manteca y vainilla
Galletitas de manteca y vainilla
- Plato: Postre
Ingredientes
- 100 gramos de manteca blanda
- 80 gramos de azúcar
- 200 gramos de harina
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa.
- Agregar el huevo y la esencia. Incorporar la harina y mezclar hasta obtener una masa suave.
- Formar bolitas y colocarlas en una bandeja.
- Llevar al horno a ciento ochenta grados por quince minutos.