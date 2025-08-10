ABC Revista

Recetas dulces y sencillas para hacer con los niños

Enseñar a cocinar es más que compartir recetas: según expertos en nutrición infantil, implica educar hábitos saludables y reforzar habilidades motoras. Prepará estas recetas con los niños de la casa.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 01:00
Galletita de manteca.
Galletita de manteca.JulyProkopiv

Cómo hacer galletitas de manteca y vainilla

Galletitas de manteca y vainilla

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 100 gramos de manteca blanda
  • 80 gramos de azúcar
  • 200 gramos de harina
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa.
  2. Agregar el huevo y la esencia. Incorporar la harina y mezclar hasta obtener una masa suave.
  3. Formar bolitas y colocarlas en una bandeja.
  4. Llevar al horno a ciento ochenta grados por quince minutos.

Cómo hacer brochetas de frutas bañadas en chocolate

Brocheta frutal.
Brocheta frutal.

Brochetas de frutas bañadas en chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 banana
  • 1 manzana
  • 10 uvas
  • 50 gramos de chocolate para derretir

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar la banana y la manzana en trozos.
  2. Insertar las frutas en palitos de brocheta intercalando las uvas.
  3. Derretir el chocolate y sumergir las brochetas parcialmente.
  4. Dejar enfriar sobre papel manteca hasta que el chocolate endurezca.

Cómo hacer un cheesecake<i><b> </b></i>sin horno

Cheesecake.
Cheesecake.

Cheesecake sin horno

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de galletitas dulces (vainilla o integrales)
  • 80 gramos de manteca derretida
  • 500 gramos de queso crema
  • 120 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 7 gramos de gelatina sin sabor (1 sobre)
  • 5 cucharadas de agua fría
  • 200 mililitros de crema de leche
  • Frutas frescas, ralladura de limón, salsa de frutos rojos o chocolate rallado (opcional, para decorar)

Elaboración paso a paso

  1. Triturar las galletitas dulces hasta obtener un polvo fino. Mezclar con la manteca derretida hasta lograr una mezcla húmeda. Forrar la base de un molde desmontable (aproximadamente 20 centímetros de diámetro) con esta mezcla, presionando bien para compactar. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno.
  2. Batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. Añadir la esencia de vainilla y mezclar bien.
  3. Hidratar la gelatina sin sabor en agua fría según las instrucciones del envase. Disolver a baño maría o unos segundos en el microondas, sin que hierva.Agregar la gelatina disuelta a la mezcla de queso crema y revolver hasta integrar completamente.
  4. Batir la crema de leche aparte hasta que esté semibatida o espese un poco. Incorporar suavemente a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
  5. Verter la preparación sobre la base de galletitas, alisar la superficie con una espátula y refrigerar durante al menos 4 horas (idealmente toda la noche) para que tome consistencia.
  6. Decorar a gusto con frutas frescas, ralladura de limón, salsa de frutos rojos o chocolate rallado.

