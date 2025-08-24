Agenda cultural y artística del 24 al 30 de agosto de 2025

DOMINGO 24
Show de títeres / Todos los caminos conducen al monte
La compañía Kunu’u Títeres invita a pasar una tarde muy especial en El Granel para seguir celebrando las infancias a través de un show de títeres para todas las edades.
En esta ocasión la historia gira en torno a una tatú carreta que es capturada y llevada a un zoológico, donde conoce a otros animales que quieren ayudarla a volver a su hogar, el Chaco. La cita es a las 17:00.
Más informaciones en @elgranelasu
Funday / Tarde de arte en familia
<b>Ofrecido por: </b>Touch! Club de arte y creatividad
Hora: 16:00
Lugar: Touch! Club de arte y creatividad
Informaciones: ticketea.com.py
Show / Gustavísimo, 25 años de humor
<b>Ofrecido por: </b>Gustavo Cabaña
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe)
Informaciones: ticketea.com.py
LUNES 25
Clase Magistral El Sortilegio de Sila Godoy
Ofrecido por: Javier Acosta Giangreco y Óscar Bogado Rolón
Hora: 16:00
Lugar: Instituto Municipal de Arte de Asunción
Informaciones: @cultura_py
MARTES 26
Festival Internacional de Cine
Durante 5 días, a partir de las 18:30, Asunción será sede de uno de los eventos culturales más importantes en cuanto a derechos humanos y diversidad, con películas, documentales, cortos, homenajes y actividades especiales: el 21º Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans. La cita es en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, del 26 al 30 de agosto.
Todas las proyecciones contarán con subtítulos en español y, además, las funciones especiales incorporarán interpretación en lengua de señas. Más info: ww.aireana.org.py
VIERNES 29
Concierto / Guaranias como nunca las escuchaste
Ofrecido por: Maxi Medina, Maestro Sergio Cuquejo, Sipirit and sound Band, Ensamble Mainumby
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: ticketea.com.py
Lanzamiento / Dibujos Secretos del Paraguay; Hiras, Hijo de Nippur: Oona; y Warrior-M: Tía Dolly
Ofrecido por: Robin Wood y Roberto Goiriz
Hora: 19:00
Lugar: Punto Divertido, Loma Tarumá (calle México casi República de Colombia)
Informaciones: (0981) 461 027
SÁBADO 30
Concierto / Miranda
Ofrecido por: Miranda
Hora: 21:00
Lugar: Puerto de Asunción
Informaciones: ticketea.com.py