Agenda cultural y artística del 24 al 30 de agosto de 2025

Enterate de los shows que estarán disponibles del 24 al 30 de agosto en Paraguay. Habrá puestas de obras de teatro, conciertos, tardes divertidas para toda la familia y mucho más.

24 de agosto de 2025 - 01:00
Títeres.
Títeres.

DOMINGO 24

Show de títeres / Todos los caminos conducen al monte

La compañía Kunu’u Títeres invita a pasar una tarde muy especial en El Granel para seguir celebrando las infancias a través de un show de títeres para todas las edades.

En esta ocasión la historia gira en torno a una tatú carreta que es capturada y llevada a un zoológico, donde conoce a otros animales que quieren ayudarla a volver a su hogar, el Chaco. La cita es a las 17:00.

Más informaciones en @elgranelasu

Funday / Tarde de arte en familia

<b>Ofrecido por: </b>Touch! Club de arte y creatividad

Hora: 16:00

Lugar: Touch! Club de arte y creatividad

Informaciones: ticketea.com.py

Show / Gustavísimo, 25 años de humor

<b>Ofrecido por: </b>Gustavo Cabaña

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe)

Informaciones: ticketea.com.py

LUNES 25

Clase Magistral El Sortilegio de Sila Godoy

Ofrecido por: Javier Acosta Giangreco y Óscar Bogado Rolón

Hora: 16:00

Lugar: Instituto Municipal de Arte de Asunción

Informaciones: @cultura_py

MARTES 26

Festival Internacional de Cine

Durante 5 días, a partir de las 18:30, Asunción será sede de uno de los eventos culturales más importantes en cuanto a derechos humanos y diversidad, con películas, documentales, cortos, homenajes y actividades especiales: el 21º Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans. La cita es en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, del 26 al 30 de agosto.

Bandera LGBT.
Bandera LGBT.

Todas las proyecciones contarán con subtítulos en español y, además, las funciones especiales incorporarán interpretación en lengua de señas. Más info: ww.aireana.org.py

VIERNES 29

Concierto / Guaranias como nunca las escuchaste

Ofrecido por: Maxi Medina, Maestro Sergio Cuquejo, Sipirit and sound Band, Ensamble Mainumby

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: ticketea.com.py

Lanzamiento / Dibujos Secretos del Paraguay; Hiras, Hijo de Nippur: Oona; y Warrior-M: Tía Dolly

Ofrecido por: Robin Wood y Roberto Goiriz

Hora: 19:00

Lugar: Punto Divertido, Loma Tarumá (calle México casi República de Colombia)

Informaciones: (0981) 461 027

SÁBADO 30

Concierto / Miranda

Ofrecido por: Miranda

Hora: 21:00

Lugar: Puerto de Asunción

Informaciones: ticketea.com.py

