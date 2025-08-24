Esto sucedió

Recepción en Palacio de López

El 15 de agosto de 1968 se realizó, como se acostumbraba, una recepción en el Palacio de López con motivo del aniversario fundacional de Asunción y también del gobierno de Alfredo Stroessner. “En un aparte de la recepción ofrecida en el Palacio de Gobierno el 15 de agosto, vemos a los señores teniente Pablo Maidana Roig, teniente Gustavo Stroessner Mora, doctor Hiram Delgado Von Leppel, coronel PAM Epifanio Cardozo y doctor Emilio Cubas Grau”, decía la nota social.

Reina del Festival del Folclore

La flamante Reina del II Festival Nacional del Folclore, señorita Sara Beatriz Amarilla Cabello, durante la visita realizada a nuestro diario para interiorizarse del proceso de elaboración. Aparece en compañía de su padre, el señor Antonio Amarilla, presidente de la delegación folclórica de Itá, que tuvo resonante éxito en el festival, donde obtuvo con justo merecimiento el primer premio, medalla de oro por la presentación del “Cambuchi Payé”, cuya atracción consistió en la elaboración del cántaro en el escenario del Estadio Comuneros, decía ABC Color.

Vuelco cinematográfico

“Un micro de la línea 28 volcó cinematográficamente cuando intentó desviar marchando a cierta velocidad, para evitar arrollar a un peatón que cruzaba distraídamente la calle”, decía ABC Color el 22 de agosto de 1968. El vehículo, un micro colectivo, tras la brusca maniobra, se estrelló contra una muralla en la avenida Quinta esquina Iturbe. Pese a la violencia del accidente, ninguno de los ocho pasajeros falleció. Algunos debieron ser atendidos en Primeros Auxilios, Sanatorio San Antonio y Hospital de Barrio Obrero.



