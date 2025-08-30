La risa sanadora de “Tertawa II”

“Es un espectáculo totalmente renovado, nuevo, distinto a lo que hicimos el año pasado”, adelanta Pachu, dejando en claro que la apuesta viene con material fresco y sorpresas.

¿Y por qué Tertawa? El nombre no es capricho: Tertawa –que en indonesio significa “reír” o “risa”– sintetiza la brújula del trío.

Un guiño simple y directo a lo que pasa en la sala: risas que contagian, cruzan generaciones y, como dice Pachu, “tienen un efecto sanador”.

La primera edición de Tertawa en Paraguay fue un fenómeno: planificaron tres funciones y terminaron haciendo 26.

Ese suceso los trae de regreso, pero con otra sintonía. “Nos conocemos hace muchos años y para mí es un placer trabajar con ellos. Hay una química que se nota arriba del escenario y que la gente percibe”, subraya Pachu, como quien abre la puerta al secreto del engranaje que sostiene las risas.

Esa complicidad se amplifica cuando el trío pisa suelo paraguayo. Parte del encanto está en cómo abrazan lo local sin forzar la nota.

“Siempre tratamos con humor y mucho respeto esos detalles, y la gente lo toma muy bien”, dice Pachu sobre las referencias a comidas típicas y frases en guaraní que se cuelan en el guion.

Y ahí aparece la misión de fondo. “La risa te hace pasar un lindo momento, y creemos que también tiene un efecto sanador, como nos han dicho algunos espectadores”, sostiene, conectando el humor con algo más que entretenimiento.

La ola también se siente en las redes: sketches y videos clásicos de El Show de VideoMatch volvieron a circular y sumaron nuevas miradas.

“Logramos captar a un público joven que no nos conocía, y eso lo valoramos muchísimo”, reconoce Pachu, orgulloso de esa mezcla intergeneracional que hoy llena teatros.

¿Dónde y cuándo?

Tertawa II desembarcará en el Teatro Latino, al que los artistas llaman su “hogar latino”. Habrá funciones el 5, 6 y 7 de septiembre, y también el 12, 13 y 14 de septiembre.

La demanda viene fuerte. Según Pachu, “ya prácticamente las primeras funciones están agotadas, así que apostamos a la segunda tanda”.

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en la plataforma tutti.

En cuanto al tiempo en escena, el equipo prefiere dejar que el ritmo lo marque el disfrute del público. “Cuando la gente se divierte no hay horario, pero rondará una hora y media”, precisa el humorista sobre la duración del show.

Con una propuesta renovada, un trío afilado y el cariño del público paraguayo como combustible, Tertawa II viene con todo. Y, como diría Pachu, lo demás lo decide la risa.