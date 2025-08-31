45 años en la vida cotidiana de los hogares

Entre ellas, Activo 100 cumple 45 años junto a las familias paraguayas, con soluciones de limpieza prácticas y efectivas que crecieron al mismo tiempo que crecieron los hogares.

En más de cuatro décadas la marca se ganó un lugar de confianza. No solo por lo que limpia, sino por cómo acompaña. Por estar ahí cuando hay que dejar la cocina lista o la mesa preparada para volver a empezar.

Ese gesto cotidiano, repetido miles de veces, construye un vínculo que trasciende la etiqueta.

Una variedad pensada para estilos de vida reales

Activo 100 se destaca especialmente en la categoría de lavavajillas, con opciones que combinan eficacia y cuidado, con opciones que se adaptan a rutinas muy distintas:

Activo 100 Tradicional Limón: el clásico de siempre, con limpieza profunda y esa frescura que hace sentir la cocina en orden. Ideal para lo de todos los días.

Activo 100 Cuidado de Manos: con Aloe Vera y Glicerina, pensado para quienes lavan seguido y buscan suavidad y protección en la piel sin abandonar la eficacia.

Activo 100 Arranca Grasa: el aliado cuando la tarea exige más. Ollas, sartenes y restos difíciles encuentran aquí una ayuda concreta.

La propuesta se completa con una línea de limpia superficies creada para la higiene diaria del hogar, con fragancia duradera, desinfección, frescura y practicidad. Es el toque final para dejar cada espacio listo para usarse de nuevo.

“Cumplir 45 años en el mercado es un orgullo que nos motiva a seguir innovando y ofreciendo productos accesibles y de calidad. Activo 100 no solo limpia, también cuida y acompaña la vida de nuestros consumidores”, expresó Stephanie Brosutti Ayub.

Activo 100 forma parte del portafolio de CAHPSA, empresa líder en el rubro de higiene y alimentos en Paraguay.

Desde 1980, la marca es sinónimo de efectividad, confianza y cercanía.

En estos 45 años cambió el país, cambiaron las familias y cambiaron también las maneras de cuidar la casa.

Lo que no cambió es la búsqueda de soluciones claras, accesibles y útiles, porque la limpieza es una manera de cuidar lo que importa. Y en esa rutina que ordena y renueva, Activo 100 quiere seguir siendo ese compañero confiable que hace la vida un poco más fácil.