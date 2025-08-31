Esto sucedió

Nuevo local de Publicitaria Nasta

“Publicitaria Nasta inauguró ayer su nuevo local. Ello dio lugar a un acto que revistió destacados contornos, y que comenzó con la bendición de las nuevas instalaciones que estuvo a cargo del Rvdo. Padre Francisco de Paula Oliva. Posteriormente, el director general de Publicitaria Nasta, José Daniel Nasta, en conferencia de prensa, hizo una sintética reseña de dicha agencia”, decía ABC Color, un día como hoy pero del año 1968.

Para un trabajo práctico

“Alumnas del 3o. Curso, ciclo básico del Colegio Santa Clara, recorrieron las instalaciones de nuestro diario. Vinieron para interiorizarse del proceso técnico de un diario moderno para posteriormente presentar un trabajo práctico sobre la visita”, decía ABC Color el 31 de agosto de 1968. Entonces el proceso de elaboración era muy diferente al actual, pero de la tecnología más avanzada para su época.

Registro Cívico con 90.000 inscriptos

“Los nuevos miembros de la Junta Electoral Central juraron ayer ante la Cámara de Diputados luego de que ésta los designó para el desempeño de las altas funciones. Los miembros son el señor Juan Esteche Fanego, Carlos Sequera y Saldívar, J. Climaco Fernández (h), Américo Domaniczky, Ranulfo Gil y Héctor Capurro”, decía ABC Color el 31 de agosto de 1968. El Registro Cívico Nacional sumaba entonces 90.000 inscriptos.

