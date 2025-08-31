La canasta mecánica

En tanto que zurdo, en política se refiere a quien milita o simpatiza con ideologías de la izquierda, es decir, que promueve la igualdad social, el igualitarismo, la justicia social y, a menudo, la intervención del Estado para reducir las desigualdades económicas y sociales.

En forma peyorativa, la adinerada derecha suele referirse a la izquierda caviar, dando a entender que quien defiende a los pobres debe ser pobre y nunca mostrar gustos refinados ni suntuosos. Esto es difícil porque existe mucha gente adinerada que reconoce la injusticia social y opta por defender a la gente vulnerable. Ejemplo de multimillonarios con sensibilidad social son George Soros que financia causas progresistas y organizaciones de derechos humanos y Bernard-Henri Levy, un filósofo y escritor francés conocido por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Otros ejemplos son la actriz Susan Sarandon, conocida por su activismo político de izquierda y el financiero Thomas Kaplan, un millonario dedicado a causas ambientales y apoyo a la democracia..

Así como la ultra derecha se burla de una presunta izquierda caviar, también la extrema derecha - que se supone está integrada por multimillonarios como Donald Trump- cuenta con su facho pobre, su facho mortadela, resultado de un sistema que no educa, que margina y que transforma la ignorancia en obediencia. Facho pobre es alguien de la clase trabajadora o popular, alguien con un ingreso monetario ajustado que defiende ideas de derecha, aunque esas ideas le perjudiquen directamente. Es el empleado que repite como un loro que si votamos a la izquierda seremos como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, mientras le suben el precio de los alimentos de la canasta familiar, le despiden se su trabajo y no tiene transporte público de calidad. Repite el discurso de los ricos diciendo que el comunismo es el peor de los males. El facho pobre, sea hombre o mujer, tiene el hurrerismo, el machismo, la homofobia y la xenofobia como estandartes en su corazón. Sostiene que los pobres lo son porque no quieren trabajar, rechaza las luchas sociales y las manifestaciones de reclamo, sin considerar que gracias a ellas hoy goza de sus conquistas: el salario mínimo, las vacaciones, la indemnización por despido, salud y educación públicas, las 8 horas de trabajo, el divorcio, etc. Quien es facha mortadela supone que defendiendo a los ricos forma parte de ese mundo de millonarios como si fuera uno de ellos. Cree que si se hace hurrero del patrón algún día será su socio y mientras tanto vota por quienes le quitan derechos y le mantienen donde está: abajo. No se nace facho mortadela, es un resultado social de escuelas que no enseñan historia ni filosofía, políticos que rapiñan y explotan el miedo, y medios que blindan a los poderosos, aunque sean narcos delincuentes.

carlafabri@abc.com.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy