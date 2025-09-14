Agenda cultural y artística del 14 al 20 de septiembre de 2025

DOMINGO 14

Entretenimiento / Dino aventuras

El parque de dinosaurios está disponible de 13 a 21 en la Quinta Ykua Satî.

La experiencia incluye un recorrido guiado por paleontólogos y estudiantes, por unas réplicas animadas de los dinosaurios más sorprendentes, y este tour tiene una duración de aproximadamente una hora. Además hay juegos, tiendas de fotos y mucho más.

Más informaciones en tuti.com.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concierto / Fiesta paraguaya

Ofrecido por: Ensamble Mainumby

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: ticketea.com.py

Lea más: Mark Hamill comanda la distópica marcha de la muerte de Stephen King en “The Long Walk”

Show de Humor / Tertawa II

Ofrecido por: Modo Teatro

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

LUNES 15

Concierto / Green Day

La icónica banda norteamericana de rock se presenta por primera vez en Paraguay. Surgieron de la escena hardcore punk de finales de los ochenta y principios de los noventa, acumulando éxitos como Basket Case, Boulevard of Broken Dreams, When I come around, y muchas más.

La cita es a las 20 en el Jockey Club y las entradas se encuentran disponibles en ticketea.com.py.

JUEVES 18

Stand Up / Migajas

Ofrecido por: Caro Romero

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 19

Stand Up / Universo +30

Ofrecido por: Hola está Pablo

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Teatro / Las mal queridas

Ofrecido por: Hugo Robles

Hora: 21:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

Lea más: Estrenos en cines: anime, terror y suspenso renuevan la cartelera en Paraguay

SÁBADO 20

Concierto / Brahma Music

Ofrecido por: Kchiporros y Marilina

Hora: 19:00

Lugar: Caaguazú

Informaciones: ticketea.com.py