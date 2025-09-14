Agenda cultural y artística del 14 al 20 de septiembre de 2025

DOMINGO 14
Entretenimiento / Dino aventuras
El parque de dinosaurios está disponible de 13 a 21 en la Quinta Ykua Satî.
La experiencia incluye un recorrido guiado por paleontólogos y estudiantes, por unas réplicas animadas de los dinosaurios más sorprendentes, y este tour tiene una duración de aproximadamente una hora. Además hay juegos, tiendas de fotos y mucho más.
Más informaciones en tuti.com.py
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Concierto / Fiesta paraguaya
Ofrecido por: Ensamble Mainumby
Hora: 19:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: ticketea.com.py
Lea más: Mark Hamill comanda la distópica marcha de la muerte de Stephen King en “The Long Walk”
Show de Humor / Tertawa II
Ofrecido por: Modo Teatro
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py
LUNES 15
Concierto / Green Day
La icónica banda norteamericana de rock se presenta por primera vez en Paraguay. Surgieron de la escena hardcore punk de finales de los ochenta y principios de los noventa, acumulando éxitos como Basket Case, Boulevard of Broken Dreams, When I come around, y muchas más.
La cita es a las 20 en el Jockey Club y las entradas se encuentran disponibles en ticketea.com.py.
JUEVES 18
Stand Up / Migajas
Ofrecido por: Caro Romero
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 19
Stand Up / Universo +30
Ofrecido por: Hola está Pablo
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
Teatro / Las mal queridas
Ofrecido por: Hugo Robles
Hora: 21:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
Lea más: Estrenos en cines: anime, terror y suspenso renuevan la cartelera en Paraguay
SÁBADO 20
Concierto / Brahma Music
Ofrecido por: Kchiporros y Marilina
Hora: 19:00
Lugar: Caaguazú
Informaciones: ticketea.com.py