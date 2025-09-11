Estrenos en cines: anime, terror y suspenso renuevan la cartelera en Paraguay

Dos nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine de Paraguay, incluyendo uno de los lanzamientos más esperados del año en cine japonés de animación: el nuevo largometraje basado en el manga y anime Demon Slayer.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito trascurre luego de los eventos de la cuarta temporada de la serie animada basada en el mundialmente exitoso cómic de la autora Koyoharu Gotouge y sigue al cazador de demonios Tanjiro y sus aliados mientras intentan escapar de un castillo místico dominado por una poderosa fuerza sobrenatural.

La nueva película de Demon Slayer llega a Paraguay luego de su estreno en julio en Japón, donde ya es la película más taquillera del año y la tercera de mayor recaudación de todos los tiempos.

Terror y suspenso

Otra novedad de la semana es el filme de terror Together, sobre una pareja se muda a una nueva casa en una región rural, donde descubren que una misteriosa fuerza sobrenatural está causando terribles cambios en sus cuerpos.

La película es protagonizada por Alison Brie (GLOW) y Dave Franco (Amor, mentiras y sangre), y dirigida por Michael Shanks.

Re-estreno de “Toy Story”

Esta semana también regresará a cines el clásico animado de Disney y Pixar Toy Story, que celebra el aniversario 30 de su estreno original en 1995.

El primer largometraje del aclamado estudio de animación Pixar sigue a juguetes vivientes y se centra en el vaquero Woody, que ve amenazada su posición como el juguete favorito de su niño Andy con la llegada de una sofisticada nueva figura de acción, el cadete espacial Buzz Lightyear.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz.

Toy Story fue un enorme éxito de taquilla y crítica - con tres nominaciones a los premios Óscar - y cimentó la posición de Pixar como uno de los estudios de animación más destacados del mundo, además de llevar a la creación tres secuelas estrenadas entre 1999 y 2019, con una quinta entrega en producción y con un estreno previsto en 2026.