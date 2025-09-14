Esto sucedió

Nuevos vicarios en el Arzobispado

En la Curia Metropolitana prestaron juramento de derecho los nuevos vicarios y el nuevo secretario canciller del arzobispado, los presbíteros Ildefonso Díaz, Ángel N. Acha Duarte y Humberto Fernández, respectivamente, decía ABC Color en septiembre de 1970. La ceremonia fue presidida por Monseñor Ismael Rolón. El padre Acha (foto) ha sido una personalidad en la historia eclesiástica, administrador y cura rector de la Catedral. Fue ordenado sacerdote en Roma el 27 de octubre de 1957.

Distinción a militares

Tres miembros de las Fuerzas Armadas del Paraguay recibieron la distinción de piloto militar honorario concedídales por la Comandancia de la Fuerza Aérea de la República de China. Las preseas fueron impuestas por el entonces embajador Samuel Wang. Los galardonados fueron el mayor Juan B. Arce, el capitán Miguel Segovia y el teniente Gustavo Stroessner Mora. Era en señal de la amistad entre los dos países y admiración por nuestras FF.AA.

Acuerdo entre LAP y Swissair

Líneas Aéreas Paraguayas y Swissair, línea aérea suiza, firmaron un convenio para las operaciones del servicio de transporte aéreo de pasajeros y cargas, informaba ABC en septiembre de 1970. La firma entre ambas empresas de aeronavegación se realizó en las oficinas de Líneas Aéreas Paraguayas cuyo índice de confianza iba ganando espacio por la seguridad de sus servicios, decía la crónica.

pgomez@abc.com.py

