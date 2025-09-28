Esto sucedió

ABC Revista

Sesión de la Junta Municipal de Asunción presidida entonces por el doctor Honorio Campuzano.
Homenaje a los Héroes de Boquerón

Entre los varios actos de 1970, la Honorable Junta Municipal de Asunción, bajo la presidencia del Dr. Honorio Campuzano, rindió un homenaje a los héroes de Boquerón en su sesión previa a los festejos. En la misma fecha, el delegado administrador de nuestro país en el puerto franco de Antofagasta, Pedro González F., en compañía de la señorita Elena Liarás, universitaria chilena, hizo entrega de una pintura de un paisaje típico del norte de Chile a la HJM. En la foto, el Dr. Campuzano agradece el obsequio.

Solidaridad con reclusos

Procesión de la Virgen de la Merced durante actividades solidarias frente a la Penitenciaría Nacional.
Con motivo del Día de la Virgen de la Merced, patrona de los presos, ABC Color realizó una campaña solidaria con los reclusos. Fueron beneficiadas La Casa del Buen Pastor, Penitenciaría Nacional y Correccional de Emboscada, que recibieron medicamentos, comestibles, ropas, entretenimientos y muchos artículos más que exteriorizaron la voluntad de los lectores de ayudar al prójimo para reorientar su vida dentro de una sociedad que lo recuerda y lo espera, decía la crónica. En la foto, la procesión frente a la Penitenciaría Nacional.

Gran Premio Internacional de Turismo

El 26 de septiembre de 1970 se corrió el tramo Asunción-Posadas del rally del Premio Internacional de Turismo organizado por la Asociación de Automóviles de la Argentina.
El septiembre de 1970, el Automóvil Club Argentino organizó la carrera del Gran Premio Internacional de Turismo YPF, que abarcó rutas de Argentina, Bolivia y Paraguay en un recorrido de 3.776 kilómetros. La largada fue el 21 de septiembre en Tucumán y tras subir hasta Tarija, el 26 llegaron los autos vía Itá Enramada a Asunción para la tercera etapa hasta Posadas. Entre los participantes locales figuraban Juan Carlos Calvo Carricart, Alfredo Luis Jaeggli, “Los Paraguayos” y Pedro Natabo Aldave, figuras bien conocidas de nuestro mundo tuerca.

