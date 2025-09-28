La canasta mecánica

Mi amigo zurdo me dice que en la Biblia, la Tora, el Corán y otros libros sagrados, los impíos y los indeseables se encuentran apiñados a la izquierda. Sin embargo, él se siente orgulloso de compartir el estigma con celebridades como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Julio César, Napoleón, Albert Einstein, Diego Maradona, Lionel Messi y Brad Pitt

¿Es pecado ser zurdo? Mi amigo asegura que hasta la Iglesia declaró, en el pasado, que los zurdos son adoradores del diablo, pero lo preocupante es que todavía hay gente que piensa así.

Jimi Hendrix era zurdo, como las guitarras para zurdos eran escasas y caras en su época, adaptó una guitarra para diestros, invirtiendo las cuerdas, lo que se convirtió en una de sus marcas distintivas en el escenario.

Siete presidentes de los Estados Unidos fueron zurdos: Barak Obama, Bill Clinton, George Bush, Ronald Reagan, Gerard Ford, Harry Truman, James Garfield. Se decía que Thomas Jefferson era zurdo, pero en realidad, como se había roto la mano derecha, también escribía con gran habilidad con la mano izquierda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Numerosos estudios socio antropológicos demuestran que las culturas antiguas, incluso las extintas, eran diestras y en todas siempre hubo personas zurdas.

La lista de mujeres zurdas famosas incluye entre otras a Marie Curie, Marilyn Monroe, Isabel II de Inglaterra, Teresa de Calcuta, Angelina Jolie, Lady Gaga y Miley Cyrus. También era zurda mí admirada Ruth Bader Ginsburg, jueza y jurista estadounidense, quien se destacó por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género. Fue la segunda mujer en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Recomiendo ver la película Una Cuestión de Género, con Felicity Jones, que expone su vida y permite comprender cómo la cuestión de género también afecta a los hombres.

Las personas zurdas tienen que enfrentarse a un mundo dispuesto para los diestros: el uso de cubiertos, la escritura occidental de izquierda a derecha, los grifos de los lavamanos, las tijeras y tirabuzones, los pomos de las puertas, el giro de las puertas giratorias, los volantes de los vehículos, las palancas de cambio (a la derecha) de los vehículos, etc.

Algunas investigaciones destacan que los zurdos piensan y sienten de manera diferente, además de aportar una perspectiva única y valiosa al mundo. Los estudios también se refieren a su capacidad para ver las cosas desde ángulos diferentes, su creatividad y su sensibilidad emocional, atributos que enriquecen la diversidad humana. Supongo que mi amigo zurdo tiene alguna de estas características.

Al comprender y apreciar estas diferencias, podemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva y que celebre la diversidad cognitiva.

carlafabri@abc.com.py