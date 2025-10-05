Esto sucedió

Concurso sobre la serie El Fugitivo

El 1 de octubre de 1970 se realizó en ABC Color el sorteo del concurso de nuestro diario para descubrir al asesino de la serie El Fugitivo, transmitida por Canal 9 TV Cerro Corá. Resultó ganador Nilo Rubén Ovelar Melgarejo, de 16 años, quien respondió que el asesino era “el manco Johnson”. El premiado obtuvo dos pasajes de ida y vuelta a Lima. El afortunado dijo que vio la serie en la casa de un vecino, pues no tenían televisor en su casa. Mucha gente invadió los bares donde hay TV para ver el capítulo final.

Centro de Economistas Colorados

En octubre de 1970 fue elegida la nueva directiva del Centro de Economistas Colorados. Fueron elegidos presidentes honorarios Juan Ramón Chaves y el Gral. César Barrientos. Presidente: Dr. Alberto Ramírez Patiño, y vicepresidente segundo: Dr. Óscar Estigarribia. Demás miembros: Genaro Sánchez, Miguel Ángel Aranda, Ramón Ayala Cantero, Martín Franco Benítez, Luis Alberto Moreira Berino, Adela Caux, Fortunado Duarte, Óscar Stark Rivarola y otros. El detalle, celebración bajo una parralera.

Una ñacaniná hû

“Una ñacaniná hû de gran tamaño apareció en el domicilio de Graciano Fernández, domiciliado en Guillermo Arias entre 20ª y 21ª, Itá Pytá Punta, causando el consiguiente revuelo entre la gente de los alrededores. Los vecinos del lugar manifestaron su preocupación por los yuyales existentes en el barrio y por las criaturas que juegan en el lugar. La aparición de una víbora, como esta ñacaniná, puede dar una idea de las condiciones. El ejemplar fue remitido por ABC al Jardín Botánico”, decía la crónica de la foto.

