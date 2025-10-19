Esto sucedió

Primera comunión en capilla del Buen Pastor

Las mellizas Ruth y Raquel Rojas Irigoyen recibieron la primera comunión en la Capilla del Buen Pastor. “En la foto, las dos hermanitas ante el altar”, decía ABC Color del 19 de octubre de 1970. En esa época, la capilla estaba abierta al público y se celebraba misa a las 9:00, muy concurrida por los feligreses. Al son del órgano cantaban las monjas e internas. “Las monjas enseñaban a bordar y la madre Domitila y el sacerdote español José Nicolau eran todos nuestros amigos. Papá les puso un taller de lavado de cerdas y así ganaban dinero las internas”, nos comenta un feligrés.

Adiós al Cine Yguazú

El Arq. Gustavo Glavinich nos pasó estas líneas: “Y se fue así el último vestigio del Cine aquel... que comenzó a principios de los años 70 como cine de barrio con el nombre de Nuevo México... a cielo abierto en casi su totalidad y techado solo en el ingreso, equipado con sillas plegables metálicas. Luego ya techado y con reformas importantes pasó a llamarse Cine Yguazú...”. Películas inolvidables eran El hombre elefante, La sociedad de los poetas muertos y tantas otras, en esa sala de Colón casi Piribebuy donde había matiné familiar o noche. Luego fue una tienda de telas y tejidos de la familia Szmuc.

Asfalto derretido por intenso calor

Un intenso calor de 38º C ya derretía el asfalto en la Asunción de 1970. Así lo muestra la información del 19 de octubre: “Con motivo del excesivo calor de la víspera, la capa de asfalto de muchas calles, sobre todo las del centro, se derritió causando problemas a los transeúntes que deseaban atravesar las calzadas. Con los hombres el problema era menor, con las damas creó serios inconvenientes al quedar sus zapatos pegados al pavimento al hundirse los tacos en el asfalto derretido”.

pgomez@abc.com.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy