Esto sucedió

Elección de Miss 15 Años

En 1970 causó furor la elección de la reina de las quinceañeras a beneficio de la Primera Escuela Paraguaya de Sordomudos. Miss 15 Años era el certamen preparado para diciembre de ese año. Las candidatas inscriptas iban desfilando por la redacción de ABC para que el público las conociera. Una de ellas fue Margarita Álvarez Cano, del Colegio Goethe, “quien cursa estudios de alemán e inglés, practica atletismo y natación. Su hobbie es la música en general”, decía ABC Color del 25 de octubre de 1970.

Elecciones de Juntas Municipales

El 25 de octubre de 1970 se realizaron elecciones municipales en toda la República. Eran elegidos solo los integrantes de la Junta Municipal, pues el Intendente entonces era nombrado por el Poder Ejecutivo. El presidente de la República Alfredo Stroessner depositó su voto en la mesa 139 del Colegio Monseñor Lasagna, acompañado por el presidente del Congreso Nacional y titular de la ANR, Juan Ramon Chaves. Este último votó en el Colegio San José.

Intercambio de llaves de oro

El 25 de octubre de 1970 visitó Asunción Samuel Rechtmen, alcalde de Rehovot (Israel). El ilustre visitante, acompañado por el embajador de Israel Benjamín Varon, se reunió con el intendente de Asunción, Gral. Manuel Brítez, para el intercambio de la simbólica llave de oro. “La ciudad israelí es muy importante por ser sede del Instituto Weizman, el mayor centro de investigaciones científicas del Medio Oriente, cuyo actual presidente es el Prof. Jacobo Sabin, descubridor de la vacuna oral contra la poliomielitis”, decía ABC.

