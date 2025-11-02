El arte se sube al streaming con “Tobogán”

Tobogán es la nueva apuesta de Tobogán Media y ABC, un espacio inclusivo y de valor cultural que combina entrevistas, agenda y conversación con estilo. Desde artistas emergentes hasta referentes del teatro, la música o la escena alternativa, el programa propone redescubrir el pulso cultural de la ciudad y celebrar la creatividad local.

Con una producción ágil y un tono cercano, Isabela y Giuliana invitan a disfrutar de una hora de streaming donde el arte y la juventud se encuentran. Cada emisión es una invitación a descubrir, compartir y vivir la cultura desde adentro, con una energía que solo ellas logran transmitir.

Conociendo a las conductoras

ISABELA MARINI COUCHONNAL

Nombre o apodo con el que te identificás: Isa

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Qué significa para vos formar parte de este nuevo espacio de streaming cultural?

Me emociona un montón. Creo que el formato te da mucho en el sentido de conexión con la audiencia. También, siempre pasa que un reel o tiktok de tres minutos no es suficiente para profundizar en una historia. Entonces, tener sesenta minutos de programa para hablar de cultura me parece un lujo enorme y también un desafío muy lindo.

¿Qué aspectos de la cultura o la vida urbana te interesa destacar en el programa?

Todos. Cuando pensamos en cultura se nos ocurre el museo, el teatro, los libros. Y sí, eso es cultura y es hermoso. Pero también me interesa hablar de lo que pasa en la calle, en el mercado, en la cancha, en una fiesta, en sitios alternativos. Acá hay tantas figuras del mundo cultural que tenemos una lista larguísima de invitados e invitadas con quienes queremos charlar. Y, por supuesto, la agenda del finde no puede faltar.

¿Qué te inspira de trabajar junto a Giuliana y del formato en vivo?

Trabajar juntas es genial. Creo que la dinámica de dos amigas conversando es tan natural para nosotras que el formato en vivo se va a sentir aún más fluido que un video guionado, especialmente cuando se nos pasen los nervios del en vivo.

¿Cómo te gustaría que el público perciba este programa?

Me gustaría que sea un espacio que invite a interactuar, que la gente pueda hacer preguntas, proponer invitados. Eso es lo que me encanta también del formato: que parte del contenido del programa son las intervenciones y comentarios del público. Mi sueño es que la comunidad Tobogán se prenda al stream.

Una frase o pensamiento que te defina en esta etapa.

Con ganas de dar FOMO cultural.

GIULIANA MEILICKE VARGAS

Nombre o apodo con el que te identificás: Giuli.

¿Qué representa para vos ser parte de este proyecto?

Representa la posibilidad de aportar al crecimiento y desarrollo de la cultura nacional, y cambiar la perspectiva que tenemos del arte como algo lejano, aburrido o inaccesible.

¿Qué mirada o energía querés aportar al programa?

Me gustaría aportar una mirada fresca, la de una persona que tuvo la suerte de vivir una vida atravesada por el arte y la cultura, y quiere que todo el mundo pueda hacerlo. Creo que desde que existimos, los seres humanos buscamos estos espacios de creatividad, reflexión y diversión, y ahora más que nunca los necesitamos.

¿Cómo imaginás la conexión con el público joven y la escena cultural?

Imagino a una juventud que pueda elegir ir a una actividad cultural en su tiempo libre, que tenga la opción de ir a un concierto, una exposición, a un taller o al teatro, y que encuentre en el arte la pausa que necesita dentro de una semana larga o difícil.

¿Qué tema, artista o expresión cultural te gustaría visibilizar?

Me gustaría visibilizar, sobre todo, el talento, arte y cultura nacional. Creo firmemente que en nuestro país pasan cosas increíbles y muchas veces lo olvidamos. En otros países de la región, que un artista sea de tu país es la mejor razón para conocerlo, y eso es algo que podríamos aprender de nuestros vecinos. El arte nacional nos permite vernos y conocernos, y conocer es querer. En lo específico, me encantaría hablar con representantes de la movida urbana y popular.

Una idea o frase que te acompañe en esta nueva experiencia.

¡Paraguay tiene mucho que contar!