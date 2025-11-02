Exposición Chrismas Trees II

El Centro Cultural del Lago invita a la tradicional feria navideña 2025 Christmas Trees II habilitada el 31 de octubre y que seguirá hasta fin de año. Cuadros de Ysanne Gayet inspirados en árboles nativos del Paraguay, pesebres del centro cultural, variedad de belenes y artículos navideños provenientes de distintas ciudades del país marcarán presencia en la muestra.

Vigilia: arte paraguayo en São Paulo

El artista paraguayo Jorge Enciso presenta una exposición individual en la prestigiosa Galería Leme de São Paulo. La muestra podrá visitarse hasta el 18 de diciembre. Esta presencia internacional significa una validación institucional y un enfoque profundo en su singular propuesta artística. La galería, además de referente arquitectónico, es una plataforma de multiplicidad del arte, desde la pintura y la escultura a la instalación y el videoarte.

Encuentro de Investigadores

El X Encuentro de Investigadores organizado por la Sociedad Científica del Paraguay se desarrollará del 4 al 7 de noviembre en su sede de la calle Andrés Barbero 230, esquina Avda. Artigas. El programa incluye la presencia de expositores internacionales y presentación de trabajos científicos en Ciencias de la Salud y Biomedicina; Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias Agrarias y Ambientales; Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías.

Mayor información www.encuentrodeinvestigadores.org.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seminario de Estética del Ateneo

Un seminario online de Estética dedicado a Heidegger y el origen de la obra de arte: cuestiones de percepción, fenomenología, el ser y la utilidad del arte, realiza el Ateneo Paraguayo, a cargo de Manuel Martínez Domínguez. Comienza el lunes 3 de noviembre, a las 19:00. Se desarrollará en cuatro clases todos los lunes. Informes: Ntra. Sra. de la Asunción 820 / WhatsApp: (0982) 47 49 91 secretariateneoparaguayo@gmail.com

Alma en Peña, de Salamandra

Luego de los festejos por sus exitosos 25 años de trayectoria, Salamandra se prepara para recordar al álbum Alma en Peña, que marcó un hito para ellos y para el rock hecho en Paraguay. El sábado 22 de noviembre en Voüdevil recorrerán este álbum de forma completa, además de repasar algunos de sus clásicos. El CD fue oficialmente lanzado el 4 de setiembre de 2015. Más info: Facebook: facebook.com/SalamandraPY

Instagram: @SalamandraPY

Twitter/X: @SalamandraPY

Biblioteca Pública Contemporánea

El Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Paraguay (Conalib), presidido por la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, entregó equipamientos y libros a la Biblioteca Pública de la Literatura Contemporánea Paraguaya, que será inaugurada próximamente en la Casa de la Literatura del Centro Cultural de la República El Cabildo.

pgomez@abc.com.py