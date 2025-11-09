Agenda cultural y artística del 9 al 15 de noviembre de 2025

DOMINGO 9
Concierto / Carmen
El IMA, con el Coro Sofía Mendoza y su Compañía de Danza, y la Orquesta Uninorte presentan la ópera Carmen, de Georges Bizet, en versión concierto con música y danza en vivo, a las 20:30 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.
La cita es en el marco de las celebraciones por el 170º aniversario del Teatro Municipal. Más informaciones en @teatromunicipaldeasuncion
JUEVES 13
Dibujo libre / Drink and draw
Ofrecido por: Club Touch!
Hora: 19:00
Lugar: Club Touch!
Información: ticketea.com.py
VIERNES 14
Concierto / Zezé di Camargo y Luciano
Ofrecido por: Zezé di Camargo y Luciano
Hora: 21:00
Lugar: Paseo del Yacht y Golf Club Paraguayo
Información: ticketea.com.py
Stand up / Hablando huevadas
Ofrecido por: A mamá le dieron dos años
Hora: 20:00
Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay
Información: tuti.com.py
Show de danza y humor / Barbarísima
Ofrecido por: Bárbara Cibils y otros
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Información: ticketea.com.py
SÁBADO 15
Show de patinaje / El Bosque encantado
Ofrecido por: Club de patinaje de Melanie Scotover
Hora: 18:30
Lugar: Polideportivo 14 de Mayo (ex Caballería)
Información: ticketea.com.py
Concierto / Erreway, juntos otra vez
Ofrecido por: Erreway
Hora: 21:30
Lugar: Paseo del Yacht y Golf Club Paraguayo
Información: ticketea.com.py
Festival de fotografía / El Ojo Salvaje
Hasta el 15 de noviembre estarán disponibles exposiciones, conferencias y talleres en el marco del tradicional festival de fotografía El Ojo Salvaje.
En total son once días que “celebran la fotografía como espacio de encuentro, pensamiento y creación colectiva”. Seguí la programación completa de la interesante propuesta en las redes de @el_ojo_salvaje