Agenda cultural y artística del 9 al 15 de noviembre de 2025

DOMINGO 9

Concierto / Carmen

El IMA, con el Coro Sofía Mendoza y su Compañía de Danza, y la Orquesta Uninorte presentan la ópera Carmen, de Georges Bizet, en versión concierto con música y danza en vivo, a las 20:30 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

La cita es en el marco de las celebraciones por el 170º aniversario del Teatro Municipal. Más informaciones en @teatromunicipaldeasuncion

JUEVES 13

Dibujo libre / Drink and draw

Hora: 19:00

Hora: 19:00

Lugar: Club Touch!

Información: ticketea.com.py

VIERNES 14

Concierto / Zezé di Camargo y Luciano

Ofrecido por: Zezé di Camargo y Luciano

Hora: 21:00

Lugar: Paseo del Yacht y Golf Club Paraguayo

Información: ticketea.com.py

Stand up / Hablando huevadas

Ofrecido por: A mamá le dieron dos años

Hora: 20:00

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Información: tuti.com.py

Show de danza y humor / Barbarísima

Ofrecido por: Bárbara Cibils y otros

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Información: ticketea.com.py

SÁBADO 15

Show de patinaje / El Bosque encantado

Ofrecido por: Club de patinaje de Melanie Scotover

Hora: 18:30

Lugar: Polideportivo 14 de Mayo (ex Caballería)

Información: ticketea.com.py

Concierto / Erreway, juntos otra vez

Ofrecido por: Erreway

Hora: 21:30

Lugar: Paseo del Yacht y Golf Club Paraguayo

Información: ticketea.com.py

Festival de fotografía / El Ojo Salvaje

Hasta el 15 de noviembre estarán disponibles exposiciones, conferencias y talleres en el marco del tradicional festival de fotografía El Ojo Salvaje.

En total son once días que “celebran la fotografía como espacio de encuentro, pensamiento y creación colectiva”. Seguí la programación completa de la interesante propuesta en las redes de @el_ojo_salvaje