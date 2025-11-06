Estrenos de cine: “Depredador” llega con otras propuestas de terror y una comedia romántica

“Depredador: tierras salvajes” llega hoy a los cines ofreciendo una nueva entrega de esta saga de ciencia ficción y terror iniciada en 1987. Dan Trachtenberg dirige esta nueva producción, protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

La trama presenta a Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un joven depredador marginado de su clan, que deja de ser el principal cazador para convertirse en una presa dentro de un entorno repleto de monstruos y muy peligroso.

En su exilio encuentra a Thia (Elle Fanning), una synth de Weyland-Yutani, gravemente herida. Juntos emprenden un viaje en la búsqueda del adversario definitivo.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson protagonizan “Mátate, amor”, una película que cruza el terror y la comedia negra.

El filme, que también llega hoy a las salas, está dirigido por Lynne Ramsay, inspirada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz.

La trama está ambientada en un Estados Unidos rural y presenta a Grace, una mujer consumida por el amor y el delirio.

El tercer estreno de terror de la semana es “Dollhouse: muñeca maldita”, una producción japonesa dirigida por Shinobu Yaguchi y protagonizada por Masami Nagasawa y Koji Seto.

La historia presenta a una mujer que, tras la pérdida de su pequeña hija, encuentra en un mercado de antigüedades a una muñeca idéntica a la niña. Al principio, la muñeca servirá de consuelo para atravesar el duelo, pero pronto su presencia se vuelve aterradora y hostil.

El cuarto estreno de la semana es “Un buen ladrón”, una comedia romántica protagonizada por Channing Tatum y Kristen Dunst, basada en una historia real.

La trama sigue a Jeffrey Manchester, un ex soldado y ladrón profesional quien, tras escapar de prisión, encuentra refugio en una tienda de juguetes, en la que pasa meses sin ser descubierto.

Mientras planea su próximo movimiento, su doble vida comienza a desmoronarse cuando se enamora de una madre divorciada.