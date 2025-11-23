Shakira: una loba que hace historia

Hace tres décadas, la voz de una joven artista colombiana llamada Shakira comenzó a sonar en las emisoras locales con ¿Dónde estás corazón? Esta canción sería tan solo el inicio de una carrera plagada de éxitos y que llevarían a Shakira Isabel Mebarak Ripoll a convertirse en una superestrella global.

Lea más: Shakira en Paraguay: habilitan venta de entradas para todos los medios de pago

En los inicios de su carrera, la cantante y compositora nacida en Barranquilla el 2 de febrero de 1977 se movía entre el pop y el rock. Pero con su crossover al inglés, se terminó centrando más en el primero de estos géneros y hoy es considerada como la Reina del Pop Latino.

A lo largo de su carrera, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y en la actualidad se mantiene dentro del Top 20 de artistas más escuchados a nivel global en Spotify. También cuenta con 4 premios Grammy, incluyendo uno al Mejor Álbum de Pop Latino por su más reciente trabajo Las Mujeres Ya No Lloran; mientras que en los Latin Grammy acumula 15 gramófonos dorados.

A inicios de este mes, la artista recibió el Premio Global Touring Icon de la revista Billboard por su gira de estadios Las Mujeres Ya No Lloran, con la que viene batiendo récords en todo el mundo. En el marco de esta gira, este 28 y 29 de noviembre estará en Paraguay para ofrecer dos históricas fechas en el Estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su regreso a nuestro país, luego de 14 años, Shakira se convertirá en la primera artista que realiza en Paraguay dos conciertos consecutivos en un gran estadio, marcando un éxito sin precedentes en la venta de entradas.

Los organizadores ya adelantaron que este será el show más grande que tendremos hasta el momento en la historia de nuestro país y que la inversión ronda entre los 6 y 7 millones de dólares.

El show de Shakira moviliza 93 toneladas de equipos de alta tecnología y un staff de más de 150 personas entre los que se encuentran músicos, bailarines, vestuaristas, productores, un cocinero y dos fisioterapeutas.

A lo largo del concierto, Shakira tiene 14 cambios de vestuario y entre sus prendas se destacan diseños exclusivos de Zuhair Murad y Versace. También luce prendas de Gaurav Gupta, Natalia Fender, Lindsay James, Jawara Alleyne, Dario Mittman, Anamika Khanna y Caroline Resnik; así como joyas de Tiffany & Co.

Interludios para el show

En el escenario, la artista colombiana está acompañada por una gran pantalla de 6,6 millones de píxeles, que mide 49 metros de ancho y 9,6 metros de alto. En la misma, entre cada cambio de vestuario, se proyectan unas animaciones especialmente realizadas para esta gira.

“He diseñado unos interludios para mi show, en el que están reflejados los diferentes arquetipos de la mujer, están hechos con tecnología CGI (captura de movimiento). Se ha creado un avatar, hemos creado coreografías específicas para este avatar”, señala Shakira, en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Sus gestos faciales y movimientos corporales fueron registrados con sensores especiales para que el avatar sea lo más parecido posible a ella.

“Esta tecnología nunca se utilizó de esta manera, al menos para un concierto en vivo. Es como crear toda una película, toda una narrativa”, acota.

Detalla además que 45 personas trabajaron en estos interludios, para los que también estuvo creando música original.

Uno de los momentos más esperados de este espectáculo es “Camina con la loba”, un segmento en el que la cantante vestida con un traje plateado ingresa al escenario escoltada por 100 fanáticos especialmente seleccionados, quienes también lucen un atuendo plateado.

Otro de los detalles que hacen único a este show es Isabel, una gran loba inflable con ojos de luces láser que se despliega en el centro del escenario. “Representa el arquetipo de la mujer guerrera, de la mujer emprendedora, de la madre protectora, de la amiga leal que no abandona jamás a su manada”, explica Shakira, en otro vídeo en sus redes sociales.

“La loba siempre cuida a los suyos y, además sabe hacerlo, porque es inteligente. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Pero este arquetipo es un arquetipo universal, que representa a millones de mujeres que me inspiran diariamente. Mujeres como mi madre y como tantas otras”, refiere la intérprete de Estoy aquí y Waka Waka.

Los números no mienten

Shakira tenía previsto iniciar la gira de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran en noviembre del año pasado en los Estados Unidos. Pero ante la gran demanda de entradas, su gira norteamericana fue pospuesta para poder mudar los shows de arenas (estadios cerrados) a estadios abiertos con mayor capacidad.

Con las primeras 64 fechas de los 82 conciertos previstos con este tour, ha recaudado más de 327 millones de dólares y vendido más de 2.500.000 entradas.

Esta gira, según destacó la revista Billboard, se convirtió en la más taquillera de una mujer latina y la segunda gira latina más taquillera, por detrás de la realizada por Luis Miguel entre los años 2023-2024.

Al recibir este premio de Billboard, Shakira calificó de alentador e inspirador lo que le está sucediendo con este tour. “Nunca pensé, ni siquiera en mis sueños más alocados, que iba a llenar cada estadio. Es increíble y motivador al mismo tiempo, siento como que estoy comenzando mi carrera, pero es muy loco porque han pasado 30 años… Esta es la mejor gira de mi vida y es tal cual la soñamos”, señala Shakira, en declaraciones recogidas por la mencionada revista.

Uno de los éxitos de su álbum Las Mujeres Ya No Lloranes Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, junto al productor argentino Bizarrap. En sus primeras 24 horas, la canción de la que se desprende la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” alcanzó más de 52 millones de visualizaciones en YouTube y 14 millones de reproducciones en Spotify.

También debutó en el número 9 del Billboard Hot 100, lo que convirtió a Shakira en la primera mujer en ingresar al Top 10 de este chart con una canción grabada en español.

Además de su exitosa carrera musical, Shakira también ha incursionado en dos negocios vinculados a la cosmética. Desde hace varios años, cuenta con su propia marca de perfumes y recientemente fundó Isima, una línea de productos para el cabello especializada en ondas y rulos, a partir de su propia experiencia con su emblemática cabellera.

Su regreso a la gran pantalla con Gazelle

Shakira también ha dado el salto a la gran pantalla aportando su voz a Gazelle, la superestrella de la ciudad de animales Zootopia, en la película estrenada por los estudios de animación Disney en 2016.

Desde este jueves 27, en los cines locales estará Zootopia 2, en la que Shakira vuelve a prestar su voz a esta gacela y a la canción Zoo, que forma parte de la banda sonora de este largometraje familiar. Según anticipa la artista, su personaje tendrá una nueva apariencia y así como renovadas coreografías, junto a su equipo de tigres bailarines.

Shakira estuvo presente en la premiere mundial celebrada días pasados en El Capitan Theatre de Hollywood, acompañada por sus hijos Sasha y Milan, quienes también sumaron sus voces a esta película dirigida por Jared Bush y Byron Howard.

En Zootopia 2, los detectives Judy Hopps y Nick Wilde siguen las pistas de un misterioso reptil que llega y pone patas para arriba a esta metrópoli animal.

Shakira en Paraguay

Fechas: Viernes 28 y Sábado 29 de noviembre

Lugar: Estadio La Nueva Olla

Entradas: www.allaccess.com.py