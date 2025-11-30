Esto sucedió

La rifa que no pudo salvar la Iglesia de San Roque

En 1969 se desató una gran polémica en torno a la idea de demoler la Iglesia de San Roque construida en 1853 en tiempos de don Carlos A. López. El Arzobispado no había autorizado la demolición que afectó a la torre en tiempos de la comisión litúrgica y el Padre Escalante. Seguía en pie la nave principal y el frontis y una Comisión de Arte Sacro presidida por Mons. Agustín Blujaki intentaba salvar el patrimonio. El 30 de noviembre se realizó el sorteo de la rifa Pro Templo cuyo primer premio era un ternero holando; el segundo, una motocicleta; el tercero, un juego de cubiertos.

Colación en el Colegio Internacional

El presidente Alfredo Stroessner apadrinó el acto de colación de grados del Colegio Internacional el 1 de diciembre de 1969. “En la ocasión dio la bienvenida al jefe de Estado, el director del colegio, George E. Wiley, y luego se procedió a la entrega de diplomas a 58 nuevos bachilleres. En esta ceremonia acompañaron al primer magistrado el ministro de Educación y Culto, doctor Raúl Peña, y otras autoridades. Recibieron medallas de oro instituidas por la Presidencia de la República, Gladys Ramírez y Aníbal Villagra”, decía la crónica.

El salonismo y Pelé

“El salonismo es la principal fuente de producción de jugadores en el fútbol brasileño. Antes, Pelé fue un brillante salonista. Y también lo fueron Tostao y Rivelino”. Estas son las revelaciones hechas a ABC Color por Luis Gonzaga D’Oliveira, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón (foto). Fue durante el congreso ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón realizado en Asunción y en el que se aprobaron los estatutos de la entidad fundada el 14 de septiembre de 1966.