Esto sucedió

Peregrinación a Caacupé

“Desde las primeras horas de la noche de ayer, fue dable observar la lenta pero perceptible formación de caravanas de peregrinantes y promeseros, rumbo a la basílica de Caacupé. Muchos de los primeros y la totalidad de los segundos, sin más vehículo que sus propios pies. El resto, en cualquier medio de locomoción, motos, motonetas, camiones, coches, ómnibus, etc. Generalmente, la caminata penitencial se inicia en Ypacaraí, pero no faltan quienes llegan a puro pulmón partiendo desde la capital”, decía ABC Color en 1969.

Colación en Escuela Técnica Vocacional

“Se realizó ayer el acto de colación de grados en la Escuela Técnica Vocacional Presidente Carlos Antonio López. Especialmente invitado asistió el presidente de la República, general Alfredo Stroessner, quien presidió la ceremonia. En la nota gráfica se aprecia el instante en que el Primer Magistrado hace entrega del diploma a uno de los egresados de la promoción Centenario de la Epopeya Nacional”, decía la crónica de inicios de diciembre de 1969.

Viajando con riesgos

“Nos parece bien que se lleve a la familia cuando uno sale, pero nos parece muy mal que se lo haga cuando lo hace con peligro de la vida de quienes confían en uno y no pueden medir los alcances de las circunstancias”, decía el epígrafe de esta foto publicada en noviembre de 1969. La escena se repite a diario en nuestras calles y, pese a las décadas pasadas, por lo visto la práctica sigue imperando.

