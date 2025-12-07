Agenda cultural y artística del 7 al 13 de diciembre de 2025

DOMINGO 7

Concierto / La Mosca

Ofrecido por: La Mosca

Hora: 20:00

Lugar: Paseo Carmelitas

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 12

Teatro / Inquilinato

La obra está inspirada en inquilinatos que pueblan la capital del país. Se presenta en tres únicas funciones en la sala García Lorca – Manzana de la Rivera, los días 12, 13 y 14 de diciembre a las 21:00.

“Inquilinato es un retrato de esa ciudad que no aparece en las guías turísticas. Reúne a una veintena de personajes, desde la madre que sostiene el hogar hasta el joven que sueña con la fama, y los coloca frente al público como un espejo social”. Informaciones: @manzanadelarivera.asu

Lanzamiento de disco / Rockanroles y Vestigios

Ofrecido por: Grupo Sin Ston

Hora: 22:30

Lugar: Absoluto Rock Bar

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 13

Concierto / Flou

Flou celebra 25 años en los escenarios rockeros con un concierto en el Centro de eventos de la Universidad Americana (Avda. Brasilia 1100 y Comandante Atilio Peña Machaín) a las 13:00.

Se pueden adquirir las entradas en la web de Tuti, y donaciones de alimentos no perecederos se recibirán el día del show en el evento. Se trata de un concierto a beneficio de Dequení, y los víveres recaudados irán a familias de los proyectos de la Fundación. Informaciones: tuti.com.py

Festival náutico / La Jangada

Ofrecido por: AMCHA

Hora: 15:00

Lugar: Bahía de Asunción

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Kudai

Ofrecido por: Kudai

Hora: 21:30

Lugar: Yacht y Golf Club

Informaciones: ticketea.com.py

Ballet / El jardín de Monet

Ofrecido por: Studio Danza Emepe

Hora: 14:00

Lugar: Centro de Convenciones del BCP

Informaciones: ticketea.com.py

Actividades varias / Kids café

Ofrecido por: Elena Hartmann y Equipo

Hora: 15:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu