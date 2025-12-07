Agenda cultural y artística del 7 al 13 de diciembre de 2025

DOMINGO 7
Concierto / La Mosca
Ofrecido por: La Mosca
Hora: 20:00
Lugar: Paseo Carmelitas
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 12
Teatro / Inquilinato
La obra está inspirada en inquilinatos que pueblan la capital del país. Se presenta en tres únicas funciones en la sala García Lorca – Manzana de la Rivera, los días 12, 13 y 14 de diciembre a las 21:00.
“Inquilinato es un retrato de esa ciudad que no aparece en las guías turísticas. Reúne a una veintena de personajes, desde la madre que sostiene el hogar hasta el joven que sueña con la fama, y los coloca frente al público como un espejo social”. Informaciones: @manzanadelarivera.asu
Lanzamiento de disco / Rockanroles y Vestigios
Ofrecido por: Grupo Sin Ston
Hora: 22:30
Lugar: Absoluto Rock Bar
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 13
Concierto / Flou
Flou celebra 25 años en los escenarios rockeros con un concierto en el Centro de eventos de la Universidad Americana (Avda. Brasilia 1100 y Comandante Atilio Peña Machaín) a las 13:00.
Se pueden adquirir las entradas en la web de Tuti, y donaciones de alimentos no perecederos se recibirán el día del show en el evento. Se trata de un concierto a beneficio de Dequení, y los víveres recaudados irán a familias de los proyectos de la Fundación. Informaciones: tuti.com.py
Festival náutico / La Jangada
Ofrecido por: AMCHA
Hora: 15:00
Lugar: Bahía de Asunción
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Kudai
Ofrecido por: Kudai
Hora: 21:30
Lugar: Yacht y Golf Club
Informaciones: ticketea.com.py
Ballet / El jardín de Monet
Ofrecido por: Studio Danza Emepe
Hora: 14:00
Lugar: Centro de Convenciones del BCP
Informaciones: ticketea.com.py
Actividades varias / Kids café
Ofrecido por: Elena Hartmann y Equipo
Hora: 15:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu