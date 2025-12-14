Esto sucedió

Correo de Evanhy

Era una sección muy popular de ABC Color a fines de la década del 60. En ella la experta en cosmética integral Evangelina Troche Soler responde a las consultas de las lectoras sobre problemas estéticos: “Somos dos amigas que queremos que nos indique la forma en que debemos peinarnos para el colegio y para la calle: Yiyi tiene el cabello bastante largo, rubio y el rostro redondo, y Chiqui, el cabello hasta la nuca y el rostro ovalado”. Respuesta: “Para Yiyi es el peinado recogido en una trenza sobre la coronilla. El resto del cabello se peina suelto y ondeado hacia las mejillas para suavizar la redondez del rostro...”.

Concierto de guitarra y balalaika

En la fotografía Sila Godoy y Wallace Keiderling durante los ensayos previos al concierto de guitarra y balalaika que ofrecieron el 12 de diciembre de 1969 en el auditorio del Centro Cultural Paraguayo Americano a beneficio de la Comisión Pro-Desarrollo de Centros Comunales. Los protagonistas eran nada menos que el eximio concertista de guitarra Sila Godoy y Wallace Keiderling, entonces director del CCPA. El singular dúo explicó que no existía música escrita para este tipo de combinación, es decir de ambos instrumentos de cuerda.

Nueva pista del viejo Aeropuerto

“Visión que ofrecía ayer la nueva pista de 3.353 metros de longitud por 46 de ancho del Aeropuerto Internacional Presidente General Stroessner, de Asunción, habilitada al tráfico aéreo local e internacional desde la víspera”, decía ABC del 13 de diciembre de 1969. “Fue construida a unos 214 metros al oeste de la pista actual que será reacondicionada y destinada para carreteo. Ayer aterrizaron en la nueva pista los jets de Lan Chile y de Braniff y con anterioridad ya lo habían hecho los aviones Electra C de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP)”, agregaba.

