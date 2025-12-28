Expedition 33: de Francia para el mundo

El juego francés Clair Obscur: Expedition 33 rompió el récord, que pertenecía a The Last of Us Part II con siete premios de The Game Awards. Ahora la vara se sitúa en nueve.

Una de las frases más reconocidas y asociadas al juego es “For those who come after”, que en español se traduce “Para los que vendrán después” y por eso, luego de que Expedition 33 haya arrasado en estas premiaciones, la vara se queda muy alta para todos los juegos que irán saliendo durante los próximos años.

Para el público y los fanáticos del título fue aún mucho más emocionante cuando el también francés Nicolas Doucet, director creativo de Astro Bot (juego ganador del año pasado), fue quien anunció en su idioma y el de los creadores de Clair Obscur que ellos se llevaban la corona.

¿Qué es <i>Expedition 33</i>?

Expedition 33 es un juego de rol con combates por turnos desarrollado por el estudio Sandfall Interactive.

La historia se desarrolla en un lugar denominado El Continente, donde reside la Peintresse (pintora) al lado de un enorme monolito. Cada año, la Peintresse pinta un número menor al anterior, y todas las personas cuya edad sea igual a dicho número son víctimas del Gommage (borrado), haciendo que desaparezcan en forma de pétalos.

El jugador toma el rol de la expedición número 33, la cual tiene como objetivo lo mismo que todas las expediciones anteriores: derrotar a la Peintresse e impedir que pinte más en su monolito.

Con su estilo de juego basado en el clásico sistema por turnos, Expedition 33 va en contra de la tendencia de la industria orientada a juegos donde la acción va en tiempo real. Asimismo, la historia y los personajes de la obra han sido muy bien recibidos por los jugadores.

Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar es la banda sonora. Compuesta por Lorien Testard y con contribuciones de Alice Duport-Percier, Expedition 33 tiene un total de más de ocho horas de composiciones originales, siendo el primer álbum profesional realizado por Testard. El contacto con Sandfall se dio por medio de un foro en internet francés, donde su director escuchó composiciones hechas por Testard.

La banda sonora completa está disponible en YouTube, Bandcamp y Spotify. El juego se lanzó en abril, y en mayo la banda sonora de Expedition 33 alcanzó el primer puesto en la categoría de música clásica en Billboard, manteniendo la posición por seis semanas. Expedition 33 alcanzó las 500.000 copias vendidas en su día de lanzamiento, llegando en su tercer día al millón.

Posteriormente, se anunciaron nuevas ediciones para cubrir la gran demanda, junto con otros tipos de merchandising, como figuras, libros de arte conceptual, la banda sonora en formato de vinilo, cuadros y hasta peluches.

“¡Qué línea de tiempo tan extraña para nosotros!”, bromeó Guillaume Broche, del estudio de videojuegos Sandfall Interactive, al momento de recibir su estatuilla, mientras que también agradecía a todos los jugadores y a todo el equipo que permitió alcanzar la cima.

Los premios

La aplastante victoria de Expedition 33 no pasó desapercibida para su país de origen, ya que su propio presidente, Emmanuel Macron, compartió una imagen del videojuego en su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje:

“¿Los reconoces? Clair Obscur: Expedition 33 acaba de ser nombrado Juego del Año en Los Ángeles. ¡Un hito histórico para un título francés! Un gran orgullo para Montpellier y para Francia. ¡Felicitaciones al equipo de Sandfall Interactive! ¡Por las futuras generaciones y las que siguen!”.

En total, el juego tuvo 12 nominaciones y de este número, se llevó el premio en estas nueve categorías: juego del año (premio principal), mejor dirección, mejor narrativa, mejor dirección artística, mejor banda sonora, mejor interpretación (Jennifer English como Maelle), mejor juego independiente, mejor debut indie y mejor juego de rol.

Finalmente, para octubre (luego de su lanzamiento en abril), el ahora histórico título ya había vendido más de 5 millones de copias, pero tras su nominación, tal como ocurre con alguna película que gana el Óscar, su popularidad incrementa exponencialmente y muchas más personas se “suben al barco” para la experiencia.

