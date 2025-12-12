“Clair Obscur” arrasa en los Game Awards y se corona como videojuego del año

El jueves por la noche tuvo lugar la décima edición de los Game Awards, uno de los mayores galardones anuales de la industria del videojuego, con una ceremonia celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (Estados Unidos) en la que se entregaron reconocimientos a algunos de los títulos más destacados del año y se presentaron avances de algunos de los juegos más esperados del futuro cercano.

Como indicaban las predicciones, el mayor ganador de la noche fue Clair Obscur: Expedition 33, un juego de rol de fantasía creado por el estudio francés Sandfall Interactive, que se alzó con un total de nueve premios – el mayor número de galardones que un solo juego ha obtenido en la historia de los Game Awards – entre los que destacan el premio mayor de la noche, Juego del Año, y otros como Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente, Mejor Juego Debut y Mejor Actuación (para la actriz Jennifer English).

Clair Obscur disputaba el premio al Juego del Año con Death Stranding 2: On the Beach, de Kojima Productions; Donkey Kong Bananza, de Nintendo; Kingdom Come: Deliverance II, de Warhorse Studios; Hades II, de Supergiant Games; y Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry.

Hades II obtuvo el premio al Mejor Juego de Acción y Hollow Knight: Silksong se llevó la estatuilla al Mejor Juego de Aventuras.

Donkey Kong: Bananza, la nueva entrega de la icónica serie de juegos de plataformas de Nintendo, se llevó el premio al Mejor Juego Familiar, mientras que ARC Raiders se coronó como Mejor Juego Multijugador.

Nuevos juegos anunciados

Más allá de los galardones, la ceremonia incluyó también avances y anuncios de numerosos juegos que llegarán a consolas y PC en los próximos meses y años.

Entre esos anuncios destaca el próximo juego de la saga Divinity de Larian Studios, ganadores del premio al Juego del Año de 2023 por Baldur’s Gate III, y dos nuevos juegos basados en Star Wars: Fate of the Old Republic, del director del clásico Knights of the Old Republic; y el juego de carreras Galactic Racers.

También fue revelada la secuela del juego de 2019 Control, subtitulado Resonant, y un nuevo juego de la saga Mega Man que devuelve al icónico personaje a sus raíces de acción en 2D.

La icónica saga de acción Tomb Raider anunció dos nuevos juegos: Legacy of Atlantis, una suerte de remake del primer juego de la serie; y Catalyst, una secuela de la trilogía que comenzó en 2013 y cuyo título más reciente, Shadow of the Tomb Raider, salió en 2017.

Fueron anunciados también Ace Combat 8: Wings of Theve, el nuevo título en la venerada serie de combate aéreo del Bandai Namco; Gang of Dragon, un nuevo título original del creador de la saga Yakuza; y Ontos, un nuevo juego de terror y ciencia ficción de los creadores de Soma y Amnesia.