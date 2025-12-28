Un verano con el arte

Misterios sagrados, arte y simbología de la Antigüedad al Barroco es el tema de las charlas de verano que iniciarán en enero de 2026 el Museo de Arte de Sacro de Asunción, de la Fundación Nicolás Latourrette Bo. El ciclo de conferencias libres y gratuitas será en el Auditorio Franca Bo (Manuel Domínguez y Paraguarí) y estará a cargo del museólogo Luis Lataza.

Verso Kelembú-Mi

Es el título del libro de Ramón de los Santos Esteche Mendieta. La obra nació como una iniciativa para incentivar el uso de la lengua oral nativa del Paraguay, el guaraní. El poemario utiliza la rima y la prosa como forma de expresión y se vale de los dichos populares y la cultura paraguaya o paraguayidad para dar preponderancia al lenguaje. Se utiliza el coloquial, modismos, casos ñemombe’u, citas de dichos y refranes populares.

Misas por Tupãsy Caacupé TV

La Basílica Santuario de la Virgen de Caacupé dio a conocer el horario de misas para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Los horarios serán 6:00, 9:00 y 19:00 el miércoles 31, último día del año. Estos dos últimos horarios tendrán transmisión en vivo por Facebook y YouTube a través de Tupãsy Caacupé TV, el Canal de la Virgen. El jueves 1 de enero de 2026 las misas serán a las 9:00 y a las 19:00. No habrá transmisiones ese día.

Feria Innovar 2026

Con la participación de más de 300 expositores y 700 marcas nacionales e internacionales, la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) potencia la proyección de su gran feria INNOVAR 2026, del 17 al 20 de marzo, en Cetapar de la ciudad de Yguazú, km 282, ruta PY02, Alto Paraná. La octava edición de INNOVAR se consolida como la plataforma líder de negocios para el sector agropecuario y será en el contexto del segundo grado de inversión, que supone más oportunidades crediticias y de inversiones para el Paraguay. Más info: www.innovar.com.py

Colonia de vacaciones con Miguel Díaz

Siguen abiertas las inscripciones para participar de la Colonia de Vacaciones en Dominio del Balón, con el profesor Miguel Díaz. Está dirigida a niños de 5 a 12 y adolescentes, de 13 a 18 años. Desde el 18 de diciembre se desarrolla uno especialmente dirigido a hijos de socios de la Cooperativa 8 de Julio. Contactos y más informes: (0982) 418-635, con el profe Miguel Díaz.

Mensaje a favor de los animales

Un mensaje a favor de los animales lanzó Francesca Crosa, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Paraguay, haciendo un especial llamado a la ciudadanía para apoyar las labores de rescate y protección de los animales. Se pronunció en contra de los maltratos, el abandono, la falta de interés desde el Gobierno. También destacó la falta de más ciudadanos organizados que puedan trabajar por el bienestar de los animales.

pgomez@abc.com.py