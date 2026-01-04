Homenaje a Koki Ruiz

Koki Ruiz. Un artista en el alma de su pueblo es el título del libro que tiene por autor al periodista, escritor y guionista Andrés Colmán Gutiérrez, y que fue presentado en la sede del Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR). La obra fue elaborada a partir de valiosos testimonios de personas que conocieron de primera mano al gran artista misionero, y busca contribuir a la preservación de su memoria y su legado cultural. Editorial Servilibro.

Alicia, poemas de Marcela Bacigalupo

El poemario Alicia, de la autora Marcela Bacigalupo Planás, quien dedicó la obra literaria a la memoria de su padre, el Dr. Arnaldo Luis Bacigalupo, fue presentado recientemente en el Centro Cultural de la República El Cabildo. Celeste Galeano, agente literaria de Bacigalupo, destacó la alta sensibilidad que reflejan las páginas de Alicia. La autora es directora general de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

Osvaldo Pitoé, maestro del arte

La máxima distinción cultural del Poder Legislativo fue otorgada a través del Centro Cultural de la República el Cabildo (CCR) al pintor indígena nivaclé Osvaldo Pitoé, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística en la disciplina de Artes Visuales y su valiosa contribución a la cultura nacional. De la sobriedad del blanco y negro del arte indígena tradicional, Pitoé se atrevió a pensar en colores, una innovación técnica que ha expandido los límites del dibujo indígena.

Sociedad Científica del Paraguay

El viernes 9 de enero a las 19:00 se realizará un concierto del Ensamble Sound & Feeling con motivo de los 105 años de fundación de la Sociedad Científica del Paraguay, presidida actualmente por el Dr. Herib Caballero Campos. Dicho evento se realizará en su sede, ubicada en la calle Andrés Barbero 230, casi avenida Artigas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un verano con el arte

Misterios sagrados, arte y simbología de la Antigüedad al Barroco es el tema de las charlas de verano que se iniciarán el viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026 el Museo de Arte Sacro de Asunción, de la Fundación Nicolás Latourrette Bo. El primer tema será Arte y Simbología en el Antiguo Egipto. El ciclo de conferencias libres y gratuitas será en el Auditorio Franca Bo (Manuel Domínguez y Paraguarí) y estará a cargo del museólogo Luis Lataza.

Literatura contemporánea

En la Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos, del Centro Cultural de la República El Cabildo, quedó inaugurada la Biblioteca Pública de la Literatura Paraguaya Contemporánea, concebida como un espacio cultural abierto e interactivo que busca reunir la producción literaria de autores paraguayos de todo el país. Tiene el objetivo de fomentar el encuentro directo entre lectores y escritores a través de diversas actividades. Abierta de lunes a viernes, de 7:15 a 13:00.

pgomez@abc.com.py