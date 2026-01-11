Esto sucedió

Juventud aregüeña en acción

El 13 de enero de 1968 jóvenes de Areguá realizaban trabajos de recuperación y hermoseamiento de las playas para recuperar el atractivo veraniego de su ciudad. “Por calles bien arregladas y limpias, nos trasladamos hasta el hermoso lago. Allí encontramos a los jóvenes en intensa actividad: deseaban ayudar a la habilitación de más y mejores lugares a lo largo de la playa, buscando hacerla más atractiva para los veraneantes y turistas que llegarán a ella. Desiderio Sanabria, uno de los jóvenes que iniciara el movimiento, nos dijo que cuentan con el apoyo efectivo de casi toda la población”, decía ABC.

Arborización de calles

“Uno de los ornamentos más bellos de nuestra ciudad es su vegetación. Esa vegetación subtropical que se caracteriza por el perenne follaje de sus árboles y con él, su valor ornamental. Diseminados aquí y allá con toda la gloria de sus copas que parecen tocar el cielo despliegan toda la gama de verdes, que admiran propios y extraños. Nuestra ciudad colonial, con el ritmo arrollador de las construcciones modernas, va perdiendo su fisonomía tanto como sus costumbres. Pero en ningún caso debe perder esa vegetación salpicada que surge por doquier”, decía ABC en enero de 1970.

Paraguayos residentes en Nueva York

“Próximos ya a emprender el viaje de regreso, los paraguayos residentes en la ciudad de Nueva York estuvieron de visita a nuestra redacción”, decía ABC Color en enero de 1970. El presidente de la asociación, señor Eulogio Medina; el vicepresidente, señor Aladino Núñez; el señor Dionisio Velázquez, la señora Ursulina Gómez de Velázquez, la niña Mirna Estela Paciello y el doctor Víctor Manuel Godoy Figueredo se prestaron a una nota con nuestro diario antes de su retorno.

