La canasta mecánica

Trump anunció el control del petróleo venezolano y la reapertura del sector a empresas de EE.UU., prometiendo aumentar la producción. La captura no fue para instaurar la democracia, no fue por la libertad ni siquiera contra el narcotráfico, como algunos quieren o querían hacer creer. En su estilo fanfarrón dijo “nos arrebataron nuestro petróleo.” Es un bruto, ignorante, cruel, igual que Maduro.

iLo que busca la maniobra es revertir la influencia de Rusia y China en Venezuela y asegurar recursos energéticos para los EE.UU.

Esto implicó un giro geopolítico y económico, con un sector advirtiendo sobre un peligroso precedente, y otros como el Reino Unido pidiendo respeto al derecho internacional.

Nunca puede ser legal cualquier invasión a la soberanía de un país. Es la impudicia, la indecencia, el trastorno mental de quien maneja el poder de las armas más poderosas del mundo. Se burló de la mujer premio Nobel de la paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida en 2025 por su lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Roma no paga traidores. ¿Se pichó porque no le dieron el Premio Nobel a él? Una mañana se levantó y dijo: Ahora quiero Groenlandia porque se me antoja. Si esto observaran niños, niñas y adolescentes, podrían llegar a pensar que si te interesa lo que hay en la casa del vecino, podés atacar su hogar con metralletas, lo secuestrás, lo acusas de narcotraficante y listo. Si Trump lo hace yo también lo puedo hacer. Es lo que provoca el discurso violento de la indecencia.

Existe una perspectiva espiritual que ve la Tercera Guerra Mundial como una fase necesaria para la evolución de la conciencia colectiva hacia un estado superior, un “despertar”.

El gran conflicto global no es puramente físico con armas convencionales, sino una lucha ideológica, mental y espiritual por el control de la percepción, la verdad y la conciencia humana, donde la información, la desinformación y la manipulación psicológica son las armas principales, enfocándose en la mente y la reestructuración de la realidad percibida.

El campo de batalla es nuestra mente y consiste en hundir la moral y la conciencia de la ciudadanía planetaria. Esta guerra mundial es contra la conciencia, contra la felicidad. Las metralletas son las ideologías y los ejércitos son los medios de comunicación, las redes sociales.

Grandes corporaciones y poderes buscan colonizar la conciencia a través de redes sociales y medios, influyendo en la sociedad.

No se trata de trincheras y bombas nucleares (aunque no se descartan), sino de una lucha por el alma y la mente de la humanidad, donde la percepción de la realidad es el campo de batalla clave.

