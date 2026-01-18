Esto sucedió

Beatriz Mernes de Prieto, una gran maestra

El 17 de enero de 1970 ABC entrevistó a la señora Beatriz Mernes de Prieto, una de las grandes educadoras de su tiempo. Fue designada como presidenta de la Asociación Interamericana de Educación, en un nombramiento que honraba al país. Decía que su gran preocupación, y que debiera ser la de todos los educadores, era la de “formar al individuo, al joven en lo más importante, que es la vida de relación y el comportamiento dentro de esa vida”.

Juan Ramón, en Asunción

Un cantante más que conocido en Paraguay en 1970 era el argentino Juan Ramón (Ellery Guy Rech, 1959 - 2020) quien ya sumaba cinco presentaciones. El 17 de enero estaba de incógnito en nuestra capital adonde vino para la boda de Coco Bernabé y para unos días de descanso. Pero no pudo resistir a una actuación exclusiva en el Club Silvio Pettirossi. Famoso por sus actuaciones en películas como El bulín y el Sátiro, era muy querido por el público. Destacó la facilidad de llegar entonces de Buenos Aires a Asunción: “Uno toma el coche y está aquí en quince horas”.

Preparativos para el II Jamboree Panamericano

Miembros de la Asociación de Scouts del Paraguay y la Jefatura de Campo del II Jamboree Panamericano durante la conferencia de prensa mantenida en las instalaciones del Jardín Botánico, el 17 de enero de 1970 sobre la organización del gran evento del scoutismo en Asunción. Se esperaba la presencia de 5.000 jóvenes de todo el continente. Con el lema “Paz y Confraternidad” el encuentro se anunciaba del 25 de enero al 3 de febrero.

