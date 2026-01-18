Parteras de los pueblos Maskoy del Chaco

En el marco del Proyecto Alanikamaha-Desde las historias orales de las parteras de los pueblos Maskoy del Chaco se realizó el Encuentro comunitario de parteras de la parcialidad. Alanikamaha es una iniciativa que revaloriza los saberes ancestrales de las parteras indígenas de pueblos Maskoy del Chaco a través de sus historias orales y la medicina tradicional. Cuenta con apoyo del Fondec y Tape Ayvu. Más info: Celeste Escobar (0986) 108 399.

Dos gigantes de la literatura paraguaya

Es el título del libro de Carlos Troche que aborda las interrelaciones de los sistemas literarios de Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos. Se trata de un minucioso estudio crítico de la obra novelística de ambos escritores nacionales que más han concitado la atención de los eruditos y lectores internacionales en los últimos 30 años. Editorial Servilibro.

Homenaje en ñai’û a Quemil Yambay

Raúl Brítez, quien sigue el legado de su madre, Rosa Brítez, en Itá, moldeó una escultura de barro negro natural (ñai’û) como un “homenaje de artista a artista”, tras conocerse el fallecimiento del músico. El estilo es ancestral precolombino, explica el artesano al señalar que don Quemil es un ícono de nuestra cultura, querido por todo un pueblo. “Fue un hombre luchador del interior del país que con su esfuerzo y dedicación salió adelante con su arte”, sentenció.

Pentamusic Festival 2026

La octava edición de este certamen musical se realiza hoy desde las 17:00 en la sede de la Asociación de Músicos Luqueños. Están previstas actuaciones de Lok’Tar, Bluestone, Bajo Zero, Mythika, Batallón, SadisticArt, Nhandeizha, Full/Sin, Toxic Avenger y Querubes, abarcando distintos cruces entre rock, blues y metal. La actividad cuenta con el respaldo del Fondec. Más info: (0995) 685 295 / richievidaurre@gmail.com

Cruz de filigrana al papa León XIV

Al finalizar el Consistorio Extraordinario del cual participó en Roma, el Cardenal Adalberto Martínez Flores entregó un presente al papa León XIV, como gesto de cercanía y respeto. Se trata de una cruz pectoral elaborada con la técnica tradicional de la filigrana paraguaya, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La cruz fue realizada artesanalmente por el diácono Reinaldo R. Vargas Achucarro, oriundo de la ciudad de Luque a través de su trabajo en orfebrería.

Ingreso a Universidad Taiwán

La Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP) invita a los jóvenes paraguayos a estudiar las carreras de Ingeniería Civil, Informática, Electromecánica e Industrial en esta prestigiosa institución pública que lleva seis años brindando formación de excelencia. La inscripción para el examen de ingreso cierra mañana lunes 19 de enero. Más información en redes sociales de la Universidad y la Embajada de Taiwán.