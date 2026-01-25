La canasta mecánica

Un mismo suceso puede ser interpretado en forma diferente cuando se lo siente desde las heridas. Alguien puede interpretar un silencio como rechazo y a lo mejor la otra persona solo está pensando, se puede entender la intensidad como ataque, la tranquila conversación de otros, como inminente peligro.

Para sanar, se necesita reconocer, validar y expresar esas emociones que brotan desmesuradamente, buscando ayuda profesional y practicando la autocompasión para transformar el impulso reactivo en una respuesta madura y alineada con valores personales. Para entender de donde procede, el origen de un estado de obnubilación hay que rastrear experiencias dolorosas, muchas veces sufridas en la infancia, traumas, pérdidas. Obnubilación es un término médico que describe un estado de conciencia alterado, caracterizado por una disminución de la claridad en la percepción y la comprensión del entorno, así como una reducción en la capacidad de mantener la atención concentrada en estímulos externos o en el propio proceso de pensamiento.

Cuando un acontecimiento genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo, u otra, y no lo resolvemos adecuadamente, nos causa heridas emocionales que tardan más en curarse que las heridas físicas.

La realidad es que nunca se vuelve a ser la misma persona que se era antes del acontecimiento traumático. Las heridas emocionales son las secuelas que nos dejan la vivencia de una experiencia incómoda o desagradable. Eso puede dar miedo, pero también puede sentirse increíblemente liberador mientras se busca encontrarse a sí mismo y experimentar un crecimiento postraumático.

Las heridas emocionales dejan cicatrices que se evidencian en la actitud y la personalidad de quien las padece. Esto sucede, principalmente, cuando dejamos pasar nuestros problemas pensando que se resolverán solos, con el tiempo.

Fuera de eventos específicos, también es posible experimentar con la ira, la tristeza y una ansiedad que se intensifica, persiste y parece inquebrantable, y que se siente como si estuviera apoderándose de la propia vida. Estos sentimientos pueden causar un deterioro funcional en el día a día.

Por ello, es de vital importancia encontrar una ayuda terapéutica que ayude a gestionar las emociones que estas emociones provocan.

La ciencia muestra que sanamos mejor juntos. A menudo el instinto sugiere trabajar todo el proceso en solitario, como para no ser un estorbo. Pero la realidad es que amistades y familiares probablemente quieran ayudar.

La sanación emocional no es simple, sanar tal vez sea lento, pero no es una carrera ni se está compitiendo con nadie.

Experimentar un nivel de curación cada vez mayor puede mejorar la salud física, emocional y mental, proveer bienestar, satisfacción en la vida y la conexión con uno mismo y con los demás.