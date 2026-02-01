Apple renueva su icónico AirTag

Desde su lanzamiento en 2021, este producto forma parte de la vida de muchísimas personas a lo largo de todo el mundo, especialmente para algunas que son más distraídas u olvidadizas que otras.

Pese a ser un éxito rotundo y llevar varios años sin cambio alguno, ahora la manzana tecnológica anunció que este año conoceremos la segunda versión de estos rastreadores que se mantienen igual de pequeños, pero la promesa es clara: encontrar tus cosas más fácil, rápido y de una manera aún más precisa.

¿Qué es lo nuevo?

El primer gran cambio, a diferencia del modelo anterior, es una mejora interna significativa, ya que este nuevo AirTag va a incorporar el chip de segunda generación que se encuentran en los iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra y Apple Watch Series 11, es decir, lo último de lo último ofrecido por la compañía.

Para el usuario, implicaría un mayor alcance mediante el “rastreo preciso” con una distancia mayor del 50% en comparación al modelo anterior, esto acompañado con un chip Bluetooth actualizado y mejorado para ampliar el rango de localización de objetos.

Aunque los rastreadores tienen miles de comentarios positivos tras cumplir su objetivo, tampoco se salvaron de algunas quejas ocasionales en su modelo original, específicamente por el volumen de su parlante que podría ser hasta “camuflado” según el tipo de objeto o llavero en el que se utilice.

Por esto último, Apple habría escuchado a los usuarios y por eso el nuevo AirTag llega a ser también 50% más ruidoso, con lo que, según la compañía, el “pitido” de localización ya se escucharía desde el doble de distancia que antes, facilitando la búsqueda de esas llaves o la billetera que se escondió en lo más profundo del sofá.

<b>Rastreo en la muñeca y más</b>

Otra de las novedades interesantes es que esta nueva versión del rastreador va a funcionar también con los Apple Watch, específicamente con la función de rastreo preciso, con los relojes desde la Series 9 y Ultra 2 para adelante.

“Ya no necesitarás sacar el teléfono; tu reloj te guiará con feedback háptico, visual y sonoro directamente hacia tu objeto perdido”, promete la manzana.

También con la mira puesta en el equipaje, el nuevo AirTag se integra con Share Item Location (compartir ubicación del objeto), una función de iOS que permite compartir de forma segura y temporal la ubicación de tu maleta con terceros, incluyendo 50 aerolíneas con las que Apple ya tiene acuerdos.

El enlace se desactiva al momento de encontrarse con el objeto o automáticamente a los siete días, sin posibilidad de que se expongan datos privados a terceros, nuevamente, según asegura Apple. Por fuera, el nuevo AirTag mantiene su forma icónica y esto es algo positivo, ya que así va a ser compatible con todos los accesorios ya existentes.

Finalmente, la noticia más importante referente a esta nueva generación del AirTag es que, pese a todos los cambios y actualizaciones, mantiene su precio de 29 dólares por unidad y 99 dólares por el paquete de cuatro unidades, el mismo precio del modelo original.