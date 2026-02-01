La Candelaria y San Blas

El templo de la Encarnación, de Asunción, se prepara para dos festividades religiosas: La Fiesta de la Presentación del Señor en el Templo o de la Virgen de la Candelaria, que será mañana lunes 2 a las 19:00 con santa misa y bendición de velas y agua. El martes 3, con el lema Por intercesión de San Blas, Dios nos libre de todo mal y desastre, se celebrará la Fiesta de San Blas, Patrono del Paraguay. Se impartirá la Bendición de la Garganta y entrega de las “reliquias o medidas de San Blas”. Habrá santa misa a las 12:00 y a las 19:00.

Walter Benjamín y el Ángel de la Historia

El Ateneo Paraguayo invita al nuevo módulo de reflexión estética dedicado a Walter Benjamín, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. El seminario, a cargo de Manuel Martínez Domínguez, abordará sus célebres Tesis sobre la Historia, nociones fundamentales de su filosofía como la ruina, el fragmento y el montaje, articuladas en torno a la obra Angelus Novus, de Paul Klee, imagen central en la concepción crítica de la historia desarrollada por Benjamín. Todos los lunes de febrero: 2, 9, 16 y 23, a las 19:00. Más info: (021) 491 495 WhatsApp: (0982) 474 991

Sonata Paraguaya en México

La obra Sonata Paraguaya, para orquesta de cuerdas, del compositor y director orquestal paraguayo Diego Sánchez Haase, director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y presidente de la Sociedad Bach del Paraguay, fue interpretada anoche en el Villa-Lobos International Chamber Music Festival, en Coronado, San Diego, California (EE.UU.). De este modo, se consolida una nueva presencia de la creación musical paraguaya en escenarios internacionales de alto prestigio desde su estreno mundial en 2014. En junio se presentará en México.

Un libro para reflexionar

El periodista Darío Lugo presenta mañana su libro Cruzar el umbral – El axioma de la finitud a las 20:00 en el Auditorio Ruy Díaz de Guzmán-Manzana de la Rivera de Asunción. La obra propone un abordaje sobre la sedimentación de lo pretérito, acometimiento del presente y expectativa sobre el futuro; hasta llegar al principio axiomático que democratiza y nos traslada al instante supremo: el umbral que nos hace traspasar de un plano a otro. El evento es abierto al público y contará con la presencia del autor. Ediciones De la Paz.

Puesta inmersiva Subacuática

Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guadalupe Lobo, bajo la dirección de Fátima Fernández Centurión, protagonizan la obra teatral Subacuática, una puesta inmersiva que combina luces, proyecciones y sonido logrando una experiencia sensorial realizada en un natatorio real. El estreno será el viernes 28 de febrero a las 19:30 en el Natatorio Escuela de Educación Física de las FF.AA. (Avda. Gral. Santos 258). Una producción de Blue Art. Los cuatro personajes llevan a los espectadores a un viaje visceral en el que el agua no solo es el escenario, sino que también un protagonista esencial.

La experiencia sensorial Alicia

La escritora Marcela Bacigalupo presenta Alicia, una obra que trasciende el libro para transformarse en una experiencia sensorial, donde la literatura y la música se entrelazan en un recorrido poético y emotivo. La propuesta invita a vivir la palabra desde una dimensión distinta, apelando a los sentidos y a la emoción. Alicia explora universos sensibles, silencios y memorias, construyendo un clima íntimo que se potencia a través del diálogo entre texto y sonido. Las ilustraciones son de Félix Toranzos. Disponible en plataformas digitales.

